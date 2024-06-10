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ما هي استراتيجية "مايكروسوفت" للتنافس في سوق الألعاب الإلكترونية؟

اهتمام خاص بالاستحواذ على المنتجات ذات السمعة الكبيرة والإيرادات القوية

دبي - العربية.نت
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كشفت شركة "مايكروسوفت" عن إصدارات رقمية بالكامل من الألعاب خلال معرض ألعاب "XBOX"، كما كشفت عن أحدث نسخة من لعبة "DOOM" وكذلك لعبة "Gears of War" التي يترقبها العملاء منذ 5 سنوات.

وفي مقابلة مع "العربية Business" أكد الرئيس التنفيذي لشركة "Esports Middle East" سعيد شرف، أن الجديد في الإصدرات الحديثة هو أن "مايكروسوفت" استطاعت تقليل التكلفة بالتخلص من قارئ الأقراص التقليدي، وذلك بسبب أن سرعة الإنترنت أصبحت تمكن المستخدم من التحميل بصورة مباشرة.

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وأضاف شرف أن تركيز "مايكروسوفت" منصب الآن على المنافسة في سوق الألعاب الإلكترنية، وذلك من خلال الاستحواذ على الألعاب التي لها سمعة كبيرة وإيرادات قوية.

يشار إلى أن شركة "مايكروسوفت" أعلنت خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها تعمل على الإصدار الأول من عالمها الافتراضي، ميتافيرس metaverse، وهو المفهوم الذي روج له مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، قبل ذلك بشهر، حيث يجري اختبار نسخة جديدة من برنامج الدردشة والمؤتمرات تيمز، تتضمن وجود أفاتار رقمية، وستكون متاحة في النصف الأول من عام 2022.

وسيتمكن العملاء من مشاركة ملفات وميزات Office، مثل مجموعات PowerPoint، في عالم افتراضي.

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