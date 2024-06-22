أربع نصائح هامة لنجاح العمل التجاري.. تعرَّف عليها!

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يتفق العديد من رجال الأعمال وأصحاب الملايين على نصيحة ذهبية واحدة، ويؤكد هؤلاء المليونيرات أن هذه النصيحة هي سر النجاح لأي عمل تجاري، وهي واحدة من بين أربع نصائح يقول هؤلاء المليونيرات إنها الطريق الأمثل لتحقيق النجاح في مجال "البزنس".

وبحسب ما نقله تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية نت"، عن عدد من رجال الأعمال الناجحين والمعروفين فإن النصيحة الأساسية والطريق الرئيس نحو النجاح في عالم المال والأعمال هي: ابدأ فقط، أي إن أهم خطوة للنجاح هي البدء بالعمل.

ويقول التقرير إن أكبر وأشهر رجال الأعمال الناجحين "قد ينظر إليهم العالم كشخصيات ملهمة، ولكن في كثير من الأحيان، هم مجرد أشخاص عاديين واجهوا بعض النكسات والدروس التي اكتسبوها بشق الأنفس في الحياة".

أما النصائح الأربع التي خلص لها تقرير الشبكة الأميركية والتي ينسب لها رجال الأعمال الناجحون الفضل في نجاحهم، فهي كالتالي:

النصيحة الأولى: يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك، حيث إن النجاح ليس محصوراً على أشخاص دون غيرهم، وإنما هو متاح للجميع في هذا العالم، وما عليك سوى أن تسير باتجاهه.

ويقول التقرير إن رجل الأعمال جيسون ماكجوان لم يكن خبازاً محترفاً قبل أن يشارك في تأسيس شركة (Crumbl Cookies) في عام 2017، لكنه لم يدع ذلك يعيقه عن بناء إمبراطوريته التجارية.

واليوم أصبحت الشركة التي يمتلكها ماكجوان تمتلك حوالي ألف موقع حول العالم، كما حققت الشركة مبيعات تزيد عن مليار دولار في عام 2022، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها شبكة "سي إن بي سي".

وقال ماكجوان: "لم أتخيل أبداً في أعنف أحلامي أننا سنحقق مبيعات تزيد عن مليار دولار". وأضاف: "مع تقدمي في السن، ومع قيامي ببناء هذه الشركة، أدركت أكثر فأكثر أن كل ما نقوم به هو في الواقع مجرد شيء يمكن لأي شخص القيام به".

النصيحة الثانية: اعتمد على ما يجعلك فريداً، وهي نصيحة أخرى يقدمها رجال الأعمال، حيث يجب أن تعتمد على ما يجعلك وحيداً متفرداً عن الآخرين.

وتقول آن مهلوم، التي أسست سلسلة متاجر اللياقة البدنية "سوليكور" في نيويورك عام 2013: "أنا أؤمن حقاً بقوة التفرد. عندما نعتمد على تفردنا، فإن ذلك يعمل لصالحنا حقاً، وقد كان حقاً جزءاً كبيراً من نجاحي للقيام بذلك على المستوى الشخصي والمهني".

وأضافت: "أعتقد أنه في كثير من الأحيان، ننظر إلى رواد الأعمال أو الأشخاص الذين نجحوا في تحقيق النجاح - ونعتقد أنهم يمتلكون شيئًا لا نمتلكه نحن، أو أن لديهم مجموعة خاصة من المزايا، وبصراحة، قد يكون هذا صحيحاً".

يشار إلى أن سلسلة متاجر اللياقة البدنية (Solidcore) أصبح لديها الآن أكثر من 100 موقع، وفي عام 2023، وتقول مهلوم إن شركتها حققت العام الماضي 88.4 مليون دولار، مما جعلها مليونيرة.

النصيحة الثالثة: كن شغوفاً. وقد كان شون تساو يحب السندويشات، وهو شغف شديد، كما قد يقول البعض، وفي أحد أيام عام 2012، كان يشتهي شطيرة من متجر معين يقع في الجانب الآخر من المدينة، لكن لم يكن لديه الوقت للذهاب والحصول عليها، ومن هنا ولدت لديه فكرة خدمة توصيل الطعام، وسرعان ما أسس شركة "كافيار" التي عملت في هذا المجال.

وفي عام 2014، اشترت شركة سكوير للمدفوعات التابعة لجاك دورسي (المعروفة الآن باسم بلوك) شركة كافيار بأكثر من 100 مليون دولار، وقد حقق تساو وشركاؤه المؤسسون الملايين من هذه الصفقة.

ويقول تساو: "إذا كنت رائد أعمال وكنت شغوفاً حقاً بالمنتج الذي تقوم ببنائه، ليس لأنك تريد فقط المجد كونك رئيساً تنفيذياً أو مؤسساً ولكن أنت شغوف حقاً بما تعمل به فهذا سيساعدك على اجتياز أصعب الأيام".

النصيحة الرابعة: ابدأ فقط، ويقول رجال الأعمال إن هذه النصيحة هي الأساس، وهي النصيحة الذهبية، وهي التي يُجمع عليها كافة رجال الأعمال.