سعر الدولار في مصر يرتفع مقابل الجنيه إلى أعلى مستوى خلال شهرين

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ارتفع سعر الدولار الأميركي في مصر مقابل الجنيه بعد استقراره الأسبوع الماضي نتيجة الإجازات، لتواصل العملة المصرية سلسلة انخفاضات من 5 أسابيع، وهي الأطول حتى الآن منذ تحرير سعر الصرف في 7 مارس الماضي.

وتراجع الجنيه المصري إلى مستوى 48.4 أمام الدولار في معظم البنوك المصرية وشركات الصرافة مع مطلع تعاملات الأسبوع اليوم الأحد 23 يونيو.

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وتأتي الانخفاضات مع ارتفاع الطلب على الدولار وسط طول فترة الأجازات مع عيد الأضحى، إضافة إلى عوامل خارجية، وذلك بالتزامن مع زدياد توترات عمليات الشحن في مضيق باب المندب بعد غرق سفينة شحن تحمل الفحم نتيجة هجمات بطائرات بدون طيار ما رفع التوترات إلى مستوى جديد، وسط ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين على السفن.

ورغم الاستقرار الطويل لتكلفة التأمين على الديون المصرية أو عقود مبادلة مخاطر الائتمان CDS، إلا أنها شهدت ارتفاعاً مفاجئاً الأسبوع الماضي بنسبة 10%، حيث سجلت أعلى مستوياتها عند 607.93 نقطة قبل انخفاضها مجدداً إلى مستوى 591.7 نقطة يوم الجمعة الماضي.