رغم تجاوزها "أبل" و"مايكروسوفت".. الشركة الأكثر قيمة في العالم ليست بنفس الشهرة!

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كانت شركات أبل، ومايكروسوفت، وأمازون، وغوغل هي العلامات التجارية العالمية الأربع الرائدة في نهاية عام 2023، وفقاً لشركة Interbrand الاستشارية. وهي أيضاً أربع من الشركات الخمس الأكثر قيمة في العالم.

أما الشركة الأخرى فهي "إنفيديا"، التي تجاوزت مايكروسوفت لبعض الوقت الأسبوع الماضي لتصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

ولكن على الرغم من تقييمها البالغ 3.1 تريليون دولار (وصلت إلى 3.3 تريليون دولار قبل انخفاض لمدة يومين)، لم تتمكن إنفيديا حتى من الوصول إلى قائمة أفضل 100 اسم شهرة في أحدث قائمة Interbrand، والتي تضم شركات مثل ماكدونالدز وستاربكس وديزني، ونيتفليكس، وغيرها، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

كان الارتفاع التاريخي في قيمة إنفيديا - حيث ارتفع السهم 9 أضعاف تقريباً منذ نهاية عام 2022 – مدفوعاً بالكامل تقريباً بالطلب على وحدات معالجة الرسومات (GPUs) التي تقع في قلب الطفرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعلى نطاق أوسع، بسبب الضجيج حول الذكاء الاصطناعي. تمتلك إنفيديا أكثر من 80% من سوق الرقائق المستخدمة لتدريب ونشر برامج الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT. حفنة من شركات التكنولوجيا الضخمة هم من المشترين الرئيسيين لرقائقها.

سرعة صعود إنفيديا وافتقارها النسبي إلى الاتصال بالمستهلكين على طول الطريق تتضافر لتضع الاعتراف بالعلامة التجارية للشركة البالغة من العمر 31 عاماً في الشارع الرئيسي بعيداً عن جاذبيتها في وول ستريت. المرتبة 100 في قائمة Interbrand لعام 2023 هي شركة Canon اليابانية لصناعة الكاميرات، بينما تحتل شركة Heineken الهولندية المرتبة 99.

من جانبه، قال غريغ سيلفرمان، المدير العالمي لاقتصاديات العلامات التجارية في Interbrand: "باعتبارها شركة منتجات تنتقل مؤخراً إلى المسرح العالمي، لم يكن لدى إنفيديا الوقت، ولم تخصص الموارد لتغيير دور علامتها التجارية وتعزيز علامتها التجارية لحماية الإيرادات المستقبلية". وأضاف سيلفرمان أن الخطر الذي يواجه شركة إنفيديا هو أن "قوة علامتها التجارية الضعيفة ستحد من قيمتها، على الرغم من ارتفاع قيمتها السوقية".

لقد تجاوز نمو الإيرادات السنوية لشركة إنفيديا 200% في كل من الأرباع الثلاثة الماضية. بالنسبة للعام المالي 2025، من المتوقع أن تتضاعف الإيرادات تقريباً عن العام السابق إلى أكثر من 120 مليار دولار، وفقاً لـ LSEG.

يتم تركيب وحدات معالجة الرسومات الخاصة بمراكز البيانات التي تبيعها الشركة، والتي شكلت 85% من المبيعات في الربع الأخير، في منشآت ضخمة، وتتطلب عادةً فريقاً من خبراء علوم البيانات الباهظة الثمن وخبراء الحوسبة الفائقة لتكوينها لإنشاء برامج الذكاء الاصطناعي بكفاءة.

وعلى النقيض من ذلك، فإن شركة أبل، التي احتلت المرتبة الأولى حسب تصنيف Interbrand، تحقق الغالبية العظمى من أموالها عن طريق بيع أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. مايكروسوفت، التي احتلت المرتبة الثانية، هي عملاق مبيعات المؤسسات، ولكنها معروفة في كل مكان ببرامجها التي تعمل بنظام Windows وOffice. وتسعى أمازون التي تحتل المرتبة الثالثة إلى أن تكون متجراً لكل شيء للمستهلكين، أما المرتبة الرابعة فمن نصيب غوغل، وهي بالنسبة لكثير من الناس الباب الأمامي للإنترنت.

وتأتي شركة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات في قائمة أفضل 10 شركات، بالإضافة إلى 3 شركات سيارات (تويوتا ومرسيدس بنز وبي إم دبليو) وكوكا كولا ونايكي.

وفي أسفل القائمة، في المركز 24، توجد شركة Intel المنافسة لشركة إنفيديا، والتي تشتهر بجعل المعالج في قلب أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وبحملتها الإعلانية الطويلة الأمد "Intel Inside". وحتى شركة Hewlett Packard Enterprise، وهي شركة متخصصة في بناء الخوادم، جاءت في القائمة في المركز 91.

اللاعبون يحبون ذلك

ومع ذلك، تظهر دراسة استقصائية منافسة أن قيمة العلامة التجارية لشركة إنفيديا تلحق بنظيراتها.

وفي تصنيف لأكثر 100 علامة تجارية عالمية قيمة نشرته Kantar BrandZ هذا الشهر، هبطت إنفيديا في المركز السادس، حيث قفزت 18 مركزاً عن استطلاعها السابق. وقفزت القيمة الإجمالية للعلامة التجارية بنسبة 178% خلال عام لتصل إلى ما يقدر بنحو 202 مليار دولار. تقوم Kantar باستقصاء المشترين من المؤسسات لتقييم العلامات التجارية التي تبيع بشكل أساسي لشركات أخرى للتوصل إلى تقدير إجمالي لقيمة العلامة التجارية.

وعلى الرغم من أن إنفيديا قد لا يكون اسماً معروفاً لوالديك - أو لأطفالك - إلا أنه له صدى في ركن معين من عالم المستهلك. فقط اسأل صديقك المتمرس في الألعاب.

عندما تأسست شركة إنفيديا في عام 1991، كان الذكاء الاصطناعي مجالاً ناشئاً. كان التركيز الأساسي للشركة على تصميم شرائح يمكنها رسم المثلثات الرقمية بسرعة، وهي قدرة أساسية أدت إلى توسع كبير في الألعاب ثلاثية الأبعاد.

لسنوات عديدة، كانت شركة إنفيديا وعلامتها التجارية GeForce وشعارها الأخضر معروفة جيداً لنوع الأشخاص الذين قاموا بتعديل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لتشغيل الألعاب الأكثر تقدماً. توفر إنفيديا الرقائق لوحدة تحكم Nintendo Switch، التي شحنت أكثر من 140 مليون وحدة حول العالم.

على عكس Intel، لم تضع إنفيديا اسمها أبداً أمام المستهلكين من خلال حملات إعلانية مبهرجة. وأصبحت الألعاب الآن مجرد عمل جانبي لطيف لصانعي الرقائق. وفي الربع الأخير، بلغت إيراداتها 2.6 مليار دولار، أو 10% من إجمالي المبيعات، بزيادة 18% على أساس سنوي.

عندما يتعلق الأمر بأهم منتجات إنفيديا، يتعين على الشركات والمؤسسات التي تتنافس على رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها أن تمر بعملية تسعير وبيع واسعة النطاق، غالبا من خلال شركة معدات كمبيوتر، مثل ديل أو إتش بي إي. يبيع هؤلاء البائعون أنظمة كاملة، بما في ذلك الذاكرة والمعالج المركزي وأجزاء أخرى. حتى الخبراء الذين يرغبون في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي هم أكثر عرضة لتأجير الوصول إلى إنفيديا من خلال مزود سحابي بدلاً من بناء مجموعات الخوادم الخاصة بهم.

ومع ذلك، فإن شهرة اسم نفيديا تتزايد بسرعة. ومن بين المستثمرين الأفراد، برزت شركة إنفيديا باعتبارها الأسهم الأكثر ملكية على نطاق واسع، وفقاً للبيانات التي تم جمعها ونشرها الشهر الماضي بواسطة Vanda Research.

وعلى الرغم من أن الاسم لم يكن ضمن قائمة Interbrand لأفضل 100 شركة لعام 2023، إلا أن بيانات الشركة تظهر أن الوعي بعلامتها التجارية قد تضاعف 4 مرات في الأشهر الـ 12 الماضية، وهو ما سيساعد عندما يحين وقت التصنيف التالي، كما قال سيلفرمان.

ربما بحلول ذلك الوقت سيعرف الناس كيفية نطق اسمها، وهو موضوع كان مصدراً للنقاش في منتديات الألعاب الغامضة بين اسم "نفيديا أو إنفيديا". الشركة تنطقها en-VID-ia.