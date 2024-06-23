مؤشر "S&P 500" يمر بأطول فترة صعود دون تقلبات عنيفة منذ الأزمة المالية

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لقد جاء صعود وول ستريت إلى مستويات قياسية مع قدر ضئيل من التقلبات بشكل واضح.

مر مؤشر S&P 500 لمدة 377 يوماً دون عمليات بيع عنيفة تتجاوز نسبة 2.05%. وهذه هي أطول دورة للمؤشر منذ الأزمة المالية الكبرى، وفقاً لبيانات FactSet التي جمعتها CNBC. ولم يشهد المؤشر مكاسب بنسبة 2.15% على الأقل في ذلك الوقت أيضاً.

يأتي هذا الهدوء في السوق مع تكدس المستثمرين في أسهم التكنولوجيا الضخمة، مثل Nvidia، وسط رهانات على أن الذكاء الاصطناعي سيعزز الأرباح. منذ بداية العام وحتى الآن، ارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 14%. كما عززت توقعات تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مؤشر السوق الواسع في عام 2024 حيث تظهر البيانات الجديدة أن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وقال كبير الاستراتيجيين الفنيين في LPL Financial، آدم تورنكويست: "على مستوى عالٍ، تبددت غيوم عدم اليقين الكلي على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، حيث وفر تراجع التضخم الوضوح الذي تشتد الحاجة إليه بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية". "ساعد السرد المتغير من رفع أسعار الفائدة إلى خفضها والركود إلى المرونة الاقتصادية في سحب مؤشر VIX إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، مما أدى في النهاية إلى تحويل خلفية الأسهم إلى تقلبات منخفضة من نظام التقلبات العالية".

ويعتبر العديد من المستثمرين أن مؤشر CBOE للتقلب أو ما يعرف باسم (VIX) هو مقياس الخوف الفعلي في الشارع. وفي الشهر الماضي، وصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020. ويوم الجمعة، تم تداوله بالقرب من 13، بالقرب من مستويات منخفضة تاريخياً.

قال جوزيف كوزيك، نائب الرئيس الأول وأخصائي المحفظة الاستثمارية في شركة كالاموس للاستثمارات: "يعكس انخفاض مؤشر VIX رضا سوق الخيارات، مع انخفاض مؤشر VIX إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات". "هذا أمر منطقي لأن المؤسسات كانت تقوم بالتحوط بنشاط؛ ليست هناك حاجة ملحة لبيع المنتجات الأساسية مع وجود منتجات التأمين هذه."

ومن غير الواضح إلى متى ستستمر فترة التقلبات المنخفضة هذه.

في عام 2017، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ثماني تحركات يومية فقط بأكثر من 1%، في حين انخفض مؤشر VIX إلى أدنى مستوياته التاريخية إلى أقل من 9. ومع ذلك، في العام التالي، عادت التقلبات إلى السوق، وارتفع مؤشر VIX فوق 50 قبل أن يتراجع.