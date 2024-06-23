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اقتصاد اليابان

ما هي مخاطر استمرار "المركزي" الياباني في دعم الين؟

مع تراجع قيمته أمام الدولار

دبي - العربية.نت
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تراهن الأسواق في اليابان على عودة ارتفاع الين بتدخل محتمل من البنك المركزي، في ظل العودة القوية للدولار، واليورو مقابل العملة اليابانية.

وأكد كبير استراتيجيي الأسواق "Exness" وائل مكارم، أن استمرار البنك المركزي الياباني في دعم الين من خلال استعمال الاحتياطيات النقدية الأجنبية لديه يشكل مخاطر على المدى الطويل.

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وأضاف مكارم في مقابلة مع "العربية Business" أن الاستمرار في هذه السياسية يؤدى إلى تآكل الاحتياطيات النقدية، خاصة أنه بنك اليابان استخدم في التدخل السابق نحو 6% من الاحتياطيات النقدية لديه.

كانت أرقام وزارة المالية في اليابان، أظهرت بداية الشهر الجاري، ضخ أكثر من 62 مليار دولار في سوق الصرف خلال مايو/أيار الماضي، وذلك لدعم الين.

وأكدت الوزارة حينها شكوك التجار والمحللين بدخول طوكيو سوق الصرف في مناسبتين الشهر الماضي، وذلك بعد وصول الين إلى أدنى مستوى له أمام الدولار في 34 عاما.

ويؤكد تدخل البنك المركزي الياباني تصميمه لإيقاف نزيف الين أمام الدولار وذلك مع اقترابه من حاجز 160 ينا أمام العملة الأميركية.

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