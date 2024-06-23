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قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن أسهم البنوك السعودية أسعارها باتت مغرية جدا لأن مكرراتها انخفضت بشكل كبير وقراءة بيانات شهر أبريل التي أعلنها البنك المركزي السعودي "ساما" في نشرته الشهرية أظهرت نموا كبيرا في الأرباح خلال شهر أبريل وهذا ما أعطى مؤشرات بأن أرباح القطاع المصرفي ستكون جيدة خلال الربع الثاني من العام.

وأشار في مقابلة مع "العربية Business " إلى ارتفاع نسبة الإقراض، ووجود شهية مرتفعة للاقتراض وخاصة لدى الشركات، ومن ثم فالقطاع المصرفي واعد وسيواصل النمو وهذا ما يغري المستثمرين لاقتناء الأسهم بهذه الأسعار لاقتناص الفرص وأرباح الربع الثاني المتوقعة.

وذكر أن السوق السعودية مرت بضغوط كبيرة خلال الفترة السابقة لإجازة العيد خصوصا مع الطرح الثانوي لأسهم شركة أرامكو، والكثير من المحافظ ربما سيلت أسهمها طمعا في الدخول في طرح أرامكو وبالتالي اليوم بعد عودة السوق من الإجازة أصبح هناك نوع من الاستقرار والاطمئنان بالنسبة للمستثمرين ومن ثم نشهد هذه الارتفاعات لمؤشر السوق السعودية ومتوقع أن تستمر لنشهد مستويات فوق 12 ألف نقطة خلال هذا الأسبوع.

وذكر أن السوق السعودية مهيأة لاستمرار الصعود خاصة أن نتائج الربع الثاني باتت قريبة وسوف تظهر بشكل واضح على الشركات وخاصة قطاع البنوك وربما نشهد تحسنا في قطاع البتروكيماويات وتحسن في أعمال شركة أرامكو لأن أسعار النفط مرتفعة مقارنة بالربع الأول وهذه الأمور تدعم استمرار نمو السوق خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن الشركات التي تتعامل مع القطاع الإنشائي تشهد طلبا كبيرا في مواد البناء، كما شهد قطاع التجزئة وخاصة الأغذية طلبا كبيرا خلال الربع الثاني بالتزامن مع موسم الحج.

وأشار إلى ضرورة إعادة تسعير الأسهم في عمليات الطرح العام والإدراج لتجنب الانخفاضات في أسعار الأسهم بعد الطرح.