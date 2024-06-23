4 طرق لكسب أموال إضافية هذا الصيف.. بعضها يدر أكثر من 100 ألف دولار

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بدء الصيف رسمياً، ومع الحرارة يأتي السفر والنفقات مثل الحفلات الموسيقية والرحلات إلى مدن الملاهي وخزانة الملابس الجديدة. ولكن لتجنب استنزاف أموالك، قد ترغب في التفكير في القيام بمهمة صيفية لجلب بعض النقود الإضافية.

وهنا بعض الأعمال الجانبية يمكن أن تجني أكثر من 100000 دولار سنوياً، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

قالت صوفي ريجيل، وهي بائعة ملابس عبر الإنترنت بدوام جزئي: "لقد كنت أقوم بـ [عملي الجانبي] منذ حوالي 3 سنوات ونصف، ولن أفعل أي شيء آخر". "أنا أحب ذلك كثيرا. يجعلني سعيدة جدا".

وفيما يلي 4 طرق يمكنك من خلالها البدء في تحقيق الربح هذا الصيف وربما الاستمتاع ببعض المرح أثناء تواجدك فيه.

1. إعادة بيع الملابس

لعل تخزين ملابسك الشتوية هي مهمة فصل الربيع الأساسية، إلا أنه يمكنك تحويل بيع الأشياء غير المرغوب فيها إلى نشاط جانبي مستدام طوال العام.

بدأت ريجيل في بيع الملابس القديمة في غرفة نوم طفولتها عندما كانت طالبة في جامعة ديوك تشعر بالملل أثناء الوباء في عام 2020. وبعد أن كسبت حوالي 200 دولار من بيع بعض أغراضها غير المستخدمة، أصبحت مدمنة على ذلك.

بدأت في البحث في متاجر التوفير عن العناصر التي يمكنها شراؤها بسعر رخيص وإعادة بيعها بربح. في عام 2023، كسبت 123،800 دولار من بيع الملابس في الأسواق عبر الإنترنت مثل eBay وPoshmark وMercari.

تشمل وظيفة ريجل الرئيسية العمل ككاتب محترف ومدرب للصحة العقلية ومتحدثة. وتقضي حوالي 25 ساعة في الأسبوع في نشاطها الجانبي.

ويعود جزء كبير من نجاح ريجل إلى بحثها حول كل شيء بدءاً من قيمة السلعة وحتى جداول إعادة التخزين في المتاجر المحلية.

2. تأجير حمامات السباحة

أنفق جيم باتان 110 آلاف دولار لبناء حوض سباحة في منزله في ويست لين بولاية أوريغون في عام 2012. وبعد 10 سنوات، "استرد المسبح تكاليفه بنفسه وأكثر"، كما قال باتان لـ Make it في عام 2022.

ومن خلال استئجار حمام السباحة الخاص به بالساعة عبر تطبيق يسمى Swimply، حقق باتان 177 ألف دولار في أقل من عامين.

وحذر باتان من أن كل شيء لا يسير بسلاسة. كان عليه أن يتعلم الكثير عن كيمياء حمامات السباحة وإدارتها، وقدر فحص المواد الكيميائية الموجودة في حمام السباحة من 5 إلى 10 مرات يومياً. وقال إنه عمل جانبي يستغرق وقتاً طويلاً، ولكن يمكن للأشخاص القيام بذلك إذا بذلوا هذا الجهد الإضافي.

3. اعرض حياتك المهنية من خلال إنشاء المحتوى

في النهار، تعمل كيلي جوردون كقائدة لليخوت الفاخرة. كما أنها تقضي نهاراً حوالي 5 ساعات أسبوعياً في إنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو عمل جانبي قالت لموقع Make It يدر عليها 10300 دولار شهرياً.

انخرطت جوردون في عالم اليخوت بعد حضورها حفل زفاف على متن قارب في عام 2007. وقالت لموقع Make It إنها "لم تكن تعرف أي شيء عن الموانئ ناهيك عن اليخوت"، لكنها عادت إلى اليخت في اليوم التالي وسألت القبطان عن كل ما يمكن معرفته عن اليخت.

وتشارك جوردون الآن خصوصيات وعموميات اليخوت مع المشاهدين على إنستغرام. لقد حققت إيرادات بقيمة 124000 دولار في عام 2023 من خلال الرعاية ومبيعات البضائع والإعلانات والتسويق بالعمولة والخطابة العامة.

على الرغم من نجاحها في إنشاء المحتوى، إلا أن جوردون لم تترك وظيفتها اليومية. يعمل نشاطها الجانبي لأنها لا تزال تمارس رياضة اليخوت.

4. استأجر سيارتك

مع تزايد السفر في الصيف، غالباً ما يتطلع الأشخاص الذين يتنقلون عبر المناطق والولايات إلى استئجار سيارات. يقدم النشاط الجانبي لـ أندري إيشيفريا بديلاً لخدمات تأجير السيارات التقليدية. يقوم بتأجير سياراته الست من خلال تطبيق يسمى Turo، والذي يكسبه ما يصل إلى 14000 دولار شهرياً، بناءً على المستندات المالية التي راجعتها شركة Make It في عام 2023.

ويعيش إيشيفريا بالقرب من مطار بوسطن لوغان الدولي، ما يمنحه ميزة على مستخدمي Turo الآخرين في العثور على مستأجرين. ولأن التطبيق يسمح له بتحديد الأسعار، يمكن لـ إيشيفريا تقديم أسعار أكثر جاذبية من مكاتب تأجير السيارات.

يقضي ما بين 8 إلى 10 ساعات أسبوعياً في تنظيف سياراته وإدارتها وحجزها، بالإضافة إلى الوقت الذي يقضيه في تطوير العلاقات مع محلات التصليح المحلية. صرح إيشيفريا لموقع Make It أن نجاح مشروعه الجانبي يعتمد على "الالتقاء بالأشخاص المناسبين وبناء الثقة معهم".