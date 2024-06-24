القاهرة لم تعد رخيصة.. أسرع مدينة عربية نمواً في تكلفة المعيشة

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قبل عام واحد فقط كانت العاصمة المصرية القاهرة، واحدة من أرخص 10 مدن في العالم للعيش، بحسب تقرير شركة الاستشارات "ميرسر"، إلا أن هذا الترتيب تغير بصورة كبيرة خلال العام الجاري، بعد موجة تضخم وصلت إلى أكثر من 34%.

ارتفع ترتيب القاهرة 49 مركزاً دفعة واحدة من المرتبة 217 في عام 2023 إلى المرتبة 168، لتصبح رابع أرخص مدينة عربية بعد تونس العاصمة (210)، والجزائر (194)، والرباط (173).

وشهد ترتيب العام الحالي، بحسب ما اطلعت عليه "العربية Business"، تراجع ترتيب العاصمة السعودية الرياض 5 مراكز إلى المرتبة 90 عالمياً، ضمن قائمة تكاليف العيش، بينما تقدمت جدة 4 مراكز لتحتل المرتبة 97 عالمياً.

دبي ارتفعت 3 مراكز في القائمة، حيث كانت أغلى المدن العربية في مؤشر تكلفة المعيشة، محتلة المرتبة الـ 15 عالمياً.

وأثر الركود في الصين على ترتيب المدن الصينية بشكل عام، حيث تراجع ترتيبها في تكلفة العيش في أغلب المدن بأكثر من 25 مركز لكل مدينة صينية تقريباً، وبعضها انخفض 36 مركزاً.

بينما كانت أكثر المدن انخفاضاً في الترتيب خلال العام الجاري بحسب "ميرسر" فقد جاءت لاوندا من أنغولا، بانخفاض 128 مركزاً دفعة واحدة.