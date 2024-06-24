خاص خبير للعربية: 70 -80% من شركات السوق السعودية ستحقق نتائج قوية في الربع الثاني
"مكيال المالية": الأموال المجمعة من الطروحات الأخيرة في سوق الأسهم السعودية جاوزت الـ 50 - 55 مليار ريال
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قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، إن سوق الأسهم السعودية شهدت العديد من الطروحات والاكتتابات في الفترة القصيرة الماضية قبل عطلة عيد الأضحى، أبرزها الطرح الثانوي لشركة "أرامكو"، وفقيه ومياهنا وسماسكو.
وأضاف أبو جامع، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأموال المجمعة من الطروحات الأخيرة جاوزت الـ 50 - 55 مليار ريال.
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وأوضح أن زيادة الاكتتابات في فترة قصية ساهمت في الضغط على السوق السعودية خلال الفترة الحالية.
وتابع: "أعتقد أنه بعد انتهاء تلك الاكتتابات وهيكلة مؤشر فوتسي ستبدأ السوق السعودية في العودة لتحقيق مكاسب قوية، بدعم من نتائج الشركات في الربع الثاني والمتوقع أن تكون قوية وأفضل لقطاع البنوك وأرامكو، ولكن شركات البتروكيماويات لم تتضح الصورة لها".
وأشار إلى أن نحو 70 -80% من شركات سوق الأسهم السعودية ستحقق نتائج قوية في الربع الثاني وهو ما سيدعم السوق بشكل أكبر في المرحلة المقبلة.
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