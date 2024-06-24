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اقتصاد اليابان

ما هي عواقب وضع اليابان على قائمة "التلاعب بالعملات" الأميركية؟

جورج خوري: هناك تصميم قوي من الحكومة لدعم الين

دبي - العربية.نت
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قال مسؤول ياباني إن الحكومة ستحافظ على سياسة دعم الين، رغم وضعها على قائمة أميركية للجهات التي تتلاعب بالعملات.

وأكد رئيس قسم الأبحاث والتعليم في شركة "سي أف آي" جورج خوري، أن هناك تصميماً وتشدداً واضحاً من الحكومة اليابنية، لدعم الين، وعدم تركه يتخطى عتبة 160 مقابل الدولار.

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كانت أرقام وزارة المالية في اليابان، أظهرت بداية الشهر الجاري، ضخ أكثر من 62 مليار دولار في سوق الصرف خلال مايو/أيار الماضي، وذلك لدعم الين.

وأكدت الوزارة حينها شكوك التجار والمحللين بدخول طوكيو سوق الصرف في مناسبتين الشهر الماضي، وذلك بعد وصول الين إلى أدنى مستوى له أمام الدولار في 34 عاما.

ويؤكد تدخل البنك المركزي الياباني تصميمه لإيقاف نزيف الين أمام الدولار وذلك مع اقترابه من حاجز 160 ينا أمام العملة الأميركية.

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