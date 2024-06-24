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قال رئيس شركة السبع أوتوموتيف وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، علاء السبع إن منصة التسجيل المسبق لشحنات السلع والبضائع والمعروفة بمنصة "نافذة" أو ACI معطلة منذ أكثر من شهر ونصف مشيرا إلى ارتباك في سوق السيارات.

وأضاف في مقابلة مع "العربية BUSINESS" "تواصلنا مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة المعنيتين بهذه النافذة وكان الرد بأن الأمر متعلق بشيء في السيستم".

وقال السبع "وفقا لمعلوماتنا قد يكون هناك تغيير في بعض اللوائح الخاصة بالاستيراد وحوكمة إجراءات، لكن هذا تأخر كثيرا واستغرق الأمر وقتا طويلا".

وقدر عدد السيارات المتراكمة في الموانئ بسبب توقف عمل منصة "نافذة" بما يتراوح بين 8و9 آلاف سيارة وهذه المبيعات التقديرية في فترة شهر ونصف منذ توقفت النافذة ومنهم جزء داخل في مرحلة الشحن أيضا لم يصل بعد.

وأشار إلى زيادة تكلفة التمويل بنحو 5 % من ثمن السلعة خلال هذه الفترة بجانب تكلفة أخري غير مرئية منها تكلفة مخزون في الخارج وأرصفة بجانب اضطراب ثقة المورد الخارجي بشأن استكمال عمليات التوريد وإرسال الضائع الجديدة.

وبشأن انعكاس هذا العطل على أسعار السيارات في السوق قال السبع " إن الأسعار بدأت تعود للزيادة، لأن الوحدات التي تباع من المخزون لا يدخل محلها جديد إلى السوق ومن ثم يقل العرض ويزيد الطلب".

كشف عدد من وكلاء السيارات في مصر عن تأخر شحن الكميات المتعاقد عليها من المركبات الجديدة في الخارج بسبب تعطل إجراءات تسجيل الشحنات الجديدة على منصة “نافذة” الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات "ACI".

وأكدوا أن النافذة الجمركية "ACI" الخاصة بالشركات وتوكيلات السيارات متوقفة عن تسجيل أية شحنات جديدة للمركبات التجارية أو للاستخدام الشخصي لفترة قاربت الأسبوعين.

جدير بالذكر أن الإجراءات الاستيرادية الصادرة عن مصلحة الجمارك تتطلب قيام الشركات والأفراد بالتسجيل والحصول على الموافقات المسبقة عبر النافذة الجمركية لإتمام عمليات شحن المركبات من الخارج.