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عملات مشفرة

"Only FX" للعربية: المستثمرون الصغار يتجهون للتخارج من سوق العملات المشفرة

"بيتكوين" تسجل أكبر تراجع منذ أبريل الماضي

دبي - العربية.نت
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تفاقمت خسائر سوق العملات المشفرة اليوم الأحد، وذلك بعد تسجيلها ثاني أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية العام، الأسبوع الماضي مع ارتفاع تخارجات صناديق التداول بعملة "بتكوين".

وأكد الشريك المؤسس في "Only FX" راشد الخزاعي، أن التراجع الذي تشهده عملة "بيتكوين" بصورة خاصة ناتج عن انخفاض في مصدرين للسيولة، أولهما بتأثير من المحافظ الكبرى، حيث من الملاحظ تراجع نسبة المعاملات التي تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار.

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وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن السبب الثاني يتمثل في أن المستثمرين الصغار يتجهون حالياً للتخارج من سوق العملات المشفرة.

يشار إلى أن عملة بيتكوين سجلت تراجعاً بأكثر من 5% في آخر سبعة أيام، وهو أكبر تراجع تشهده العملة منذ أبريل/نيسان الماضي.

ومع اقتراب انتهاء الربع الثاني من العام تتخلف عملة البتكوين بالأداء مقارنة مع الأصول التقليدية الأخرى مثل الذهب والأسهم والسندات.

وخلال الأسبوع الماضي، واصلت العملات الرقمية موجة التراجع مع انزلاق "بيتكوين" إلى مستوى 65 ألف دولار في تعاملات مبكرة من الثلاثاء الماضي.

وتأتي هذه الخسائر على الرغم من توقعات حديثة لبنك "ستاندرد تشارترد" بوصول "بيتكوين" إلى مستوى 100 ألف دولار بنهاية العام 2024، و150 ألف دولار بنهاية العام المقبل.

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