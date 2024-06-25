جانيت يلين: لا أرى وجود مسببات للركود في الولايات المتحدة

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قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين لموقع ياهو فاينانس إنها "لا ترى الأساس" للركود في الولايات المتحدة، وإنها تتوقع أن يصل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى هدف التضخم البالغ 2% في العام المقبل - وهي وتيرة أسرع مما توقعه صناع السياسة في البنك المركزي.

وتتوقع يلين أن ينخفض التضخم، "ومع دخولنا العام المقبل، أعتقد أن التضخم سيعود إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%"، بحسب ما اطلعت عليه "العربية Business".

وأصدر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي توقعات متوسطة تظهر أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعود إلى 2% في عام 2026. وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى خفض واحد فقط لسعر الفائدة هذا العام حيث يستغرق خفض التضخم وقتاً أطول من المتوقع.

أحد الأسباب الرئيسية لتوقع يلين أن يهدأ التضخم بشكل أكبر يتعلق بتكاليف المأوى، والتي ظلت ساخنة حتى مع انخفاض الأسعار الأخرى. وقالت إن أسعار إيجار الشقق الجديدة استقرت في أجزاء كثيرة من البلاد، وسيبدأ ذلك في خفض التكاليف مع تجديد المزيد من المستأجرين لعقودهم.

وقالت: "لقد أدى ذلك إلى إبقاء الزيادات في تكاليف الإسكان أعلى من المستويات الطبيعية". "أشعر بثقة كبيرة في أن هذا هو الشيء الذي سينخفض خلال العام المقبل وسيستمر في خفض التضخم".

أعلنت يلين يوم الاثنين عن بعض الإجراءات المصممة للمساعدة في ارتفاع تكاليف الإسكان، بما في ذلك 100 مليون دولار من خلال صندوق جديد على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم تمويل الإسكان الميسر.

وصلت أسعار المنازل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في شهر مايو، حيث ارتفع متوسط سعر المنزل المملوك سابقاً في الولايات المتحدة بنسبة 5.8% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 419.300 دولار، وفقاً للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.

وقالت يلين: "لا أريد أن أقول إن هناك حلا سحريا" لمسألة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، لكننا نريد استخدام كل الأدوات المتوفرة لدينا".

ورفضت تحديد متى تعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم بعض الراحة لسوق الإسكان من خلال خفض أسعار الفائدة، قائلة إن الأمر كله يعتمد على ما تظهره البيانات لصانعي السياسات.

لكنها قالت إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يدرك جيداً مخاطر الانتظار لفترة طويلة. وتبلغ المعدلات حالياً أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً، وقد ظلت عند هذا المستوى منذ يوليو الماضي.

وأضافت: "هم بالتأكيد لا يريدون التسبب في الركود عندما يكون ذلك غير ضروري، وهذا هو التوازن الذي لديهم".

ولا تتوقع يلين حدوث تراجع حاد، مشيرة إلى "أنني لا أرى أساساً حقيقياً للركود في التوقعات" و"أعتقد أن لدينا اقتصاداً قوياً جيداً".

كما انتقدت التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها خلال إدارة دونالد ترامب والتي خفضت معدل الفائدة على الشركات من 35% إلى 21%، قائلة إن هذا القرار زاد من العجز و"وعد بطفرة استثمارية لم تتحقق حقاً".

لقد كانت مسؤولة عن "العديد من المشاكل التي نواجهها الآن في مسارنا المالي" و"هذا من شأنه أن يقلقني إذا تركت كل ذلك في مكانه".

وكشف مكتب الميزانية بالكونغرس الأسبوع الماضي أن عجز الميزانية الفيدرالية سيصل إلى ما يقدر بـ 1.9 تريليون دولار في السنة المالية 2024، ارتفاعاً من التقدير الذي صدر قبل أربعة أشهر فقط وهو 1.5 تريليون دولار.

وقالت يلين إن ميزانية الرئيس بايدن لعام 2025 تقترح مبلغاً إضافياً قدره 3 تريليون دولار لتقليص العيوب على مدى السنوات العشر المقبلة، وسيكون ذلك كافياً لإبقاء نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي "عند مستواها الحالي تقريباً، والبالغة 100%".

"مدفوعات الفائدة على الدين الوطني عند مستويات تاريخية عادية" حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب يلين.

وإذا ظلت الأمور على هذا النحو بينما تنخرط الولايات المتحدة في خفض العجز، "فأعتقد أننا سوف نسير على مسار مستدام مالياً".