ستيلانتيس تهدد بإغلاق مصانع السيارات في المملكة المتحدة

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هددت شركة السيارات العملاقة التي تقف وراء "Vauxhall" بإيقاف مصانعها في المملكة المتحدة وسط خلاف حول الأهداف الصافية الصفرية لمبيعات السيارات الكهربائية.

وحذرت شركة ستيلانتيس اليوم الثلاثاء من أنها ستضطر إلى إغلاق مصانعها في إليسمير بورت، ولوتون، حيث تصنع شاحنات صغيرة، ما لم تخفف الحكومة القواعد التي تجبر الشركات المصنعة على بيع نسبة معينة من المركبات الكهربائية، بحسب ما ذكرته صحيفة "التيليغراف"، واطلعت عليه "العربية Business".

كما هددت بتخفيض عدد سيارات البنزين والديزل التي تبيعها في المملكة المتحدة.

ويؤدي هذا التحذير إلى تصعيد النزاع بشكل كبير مع الحكومة حول ما يسمى بتفويض المركبات ذات الانبعاثات الصفرية (ZEV)، والذي يتطلب من شركات صناعة السيارات بيع نسب متزايدة من السيارات الكهربائية سنوياً.

اعتباراً من هذا العام، يجب أن تكون 22% على الأقل من السيارات التي يبيعونها كهربائية، ويرتفع الرقم تدريجياً إلى 80% بحلول عام 2030. وفي عام 2035، سيتم حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل.

مع ذلك، قالت ماريا جراتسيا دافينو، المديرة التنفيذية لشركة Stellantis في المملكة المتحدة، إن القواعد لا تتماشى مع طلب المستهلكين وتخاطر بجعل المبيعات غير مربحة.

تقوم شركة Stellantis بتصنيع السيارات الكهربائية والشاحنات الصغيرة في مصنعها في ميناء إليسمير، شيشاير، والشاحنات الصغيرة في لوتون، وتوظف أكثر من 1000 عامل في كلا الموقعين.

وفي حديثها في مؤتمر لصناعة السيارات في لندن، قالت دافينو للصحفيين إن التفويض سيكون له تأثير كبير و"يضر بالمملكة المتحدة".

"سوق معادية"

وأضافت دافينو: "لقد قمنا باستثمارات كبيرة في ميناء إليسمير وفي لوتون، وهناك المزيد في المستقبل، لكن إذا أصبحت هذه السوق معادية لنا، فسندخل في تقييم للإنتاج في مكان آخر".

وردا على سؤال عن المدة التي ستنتظرها ستيلانتيس للحصول على قرار من الحكومة، قالت: "أقل من عام".

ويأتي تحذيرها بعد أن قال كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة Stellantis، إن شركة صناعة السيارات ستضطر إلى تقليص مبيعات سيارات البنزين في المملكة المتحدة للوفاء بتفويض ZEV.

يعد رئيس Stellantis هو أحدث مسؤول تنفيذي في مجال السيارات يحذر من أن التباطؤ في مبيعات السيارات الكهربائية سيجعل من الصعب تحقيق أهداف صافي الصفر الصارمة التي حددتها الحكومات في جميع أنحاء أوروبا.

جاءت تعليقاتها في الوقت الذي دعا فيه مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT)، المحافظين والعمال إلى إحياء مبيعات السيارات الكهربائية المتدهورة من خلال إعفاءات ضريبية أو هبات مالية أخرى للمستهلكين.

كما حث السياسيين على عدم "تحريك الأهداف" وقال إن خطة حزب العمال لتقديم حظر على مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل من عام 2035 إلى عام 2030 تنطوي على خطر المزيد من عدم اليقين.

وكان من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في عام 2030، ولكن تم تأجيله من قبل رئيس الوزراء ريشي سوناك، في سبتمبر من العام الماضي.

لكن حزب العمال - الذي وفقا لاستطلاعات الرأي في طريقه للفوز في الانتخابات بأغلبية كبيرة - تعهد بإعادة الهدف الأصلي.