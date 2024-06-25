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البورصة المصرية

كيف تتفاعل المؤشرات المصرية مع تغييرات سعر الصرف؟

فتح الله: المستثمر المحلي مستوعب لتقطع إمدادات الغاز عن المصانع

دبي - العربية.نت
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عاود مؤشر "إي جي إكس 30" الصعود مع بداية جلسة اليوم الثلاثاء، في أعلى معدل ارتفاع له منذ نهاية مايو/أيار الماضي، حيث وصل إلى مستويات الـ27 ألف نقطة.

وأكد العضو المنتدب بشركة "بلوم" لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، أن الارتفاع الحاصل، أدت له أمور من بينها التغيير في سعر الصرف لدى البنوك، مشيراً إلى أن هناك علاقة طردية بين تغير سعر الصرف في البنوك، وبين حركة الأسهم.

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وأضاف فتح الله في مقابلة مع "العربية Business" أن الفترة السابقة لإجازة عيد الأضحى اتسمت بتوجه المستثمرين إلى البيع، ثم عاودوا الشراء الآن.

وتابع: المستثمر المحلي ما يزال قادراً على تحمل أزمة تقطع إمدادات الغاز عن المصانع، لأنه مدرك ومستوعب لجوانب المسألة، وهذا بخلاف المستثمر الأجنبي.

يشار إلى أن مؤشرات البورصة المصرية أظهرت بداية إيجابية أول من أمس الأحد مع أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الأضحى، وذلك بقيادة القطاع العقاري، لكن مع استمرار ضعف السيولة، في وقت تترقب الأسواق التشكيل الجديد للحكومة.

كان رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، قال في مقابلة خاصة مع "العربية Business" إن برنامج الطروحات الحكومية في مصر لم تتراجع بعد صفقة رأس الحكمة، لأن تخارج الحكومة من بعض الشركات هدفه ليس فقط الحصول على موارد إضافية بالعملة الأجنبية ولكن أيضا لإعطاء رسالة إيجابية عن تراجع دور الدولة في إدارة المشروعات والشركات وهذا من ضمن برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الهيكلي والذي يهدف لتقليل دور الدولة وزيادة دور القطاع الخاص في إدارة المشروعات.

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