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ثروات

ما الاستراتيجية التي تقوم بها البنوك لخفض الضرائب لدى الأثرياء؟

الخدمة الأسرع نموا في فضاء إدارة الأصول

دبي - العربية.نت
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يزداد استخدام كبار الأثرياء في الولايات المتحدة لاستراتيجية تقدمها كبرى البنوك الأميركية لخفض الضرائب من خلال separately managed accounts أو الحسابات المدارة بشكل منفصل.

وتستخدم الاستراتيجية لخفض قيمة الضريبة على الأثرياء من خلال بيع بعض الأسهم بخسارة لشطب أرباح أخرى تم تحقيقها، في تكتيك ضريبي يطلق عليه اسم tax -loss harvesting.

وفي هذا الإطار قد تكون هذه الخدمة الأسرع نموا في فضاء إدارة الأصول التي تتنافس عليها كبرى البنوك الأميركية.

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فبحسب شركة الاستشارات "Cerulli Associates" فإن قيمة الأصول المدارة تحت هذه الخدمة لدى كبرى البنوك نمت في 2023 بنسبة 30% مقارنة بالعام الأسبق إلى 1.7 تريليون دولار.

تمكن بنك جي بي مورغان تشيس، من جذب أكثر من 15 مليار دولار من الأصول من العملاء الأثرياء إلى أعماله في مجال استراتيجيات الضرائب، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ".

يأتي ذلك في إطار سعي البنك للاستحواذ على حصة أكبر من هذه الأعمال من منافسيه غولدمان ساكس ومورغان ستانلي.

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