"إنفيديا" تدخل تصحيحاً عنيفاً.. 430 مليار دولار تبخرت من قيمتها السوقية

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دخلت أسهم شركة "إنفيديا" منطقة التصحيح يوم الاثنين، حيث محت عمليات البيع المستمرة قدراً تاريخياً من القيمة لشركة صناعة الرقائق التي تركز على الذكاء الاصطناعي.

انخفض السهم بنسبة 6.7%، وهي الجلسة السلبية الثالثة على التوالي وأكبر انخفاض بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ أبريل. أدى الانخفاض لمدة 3 أيام إلى محو حوالي 430 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة إنفيديا، وهي أكبر خسارة في القيمة لمدة 3 أيام لأي شركة في التاريخ، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

وانخفضت الأسهم بنسبة 13% خلال هذه الفترة، متجاوزة عتبة 10% التي تمثل تصحيحاً. وأثر هذا الانخفاض على شركات صناعة الرقائق، حيث انخفض مؤشر بورصة فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 3% يوم الاثنين. وانخفض سهم Broadcom بنسبة 4% بينما انخفض سهم كوالكوم 5.5% وتراجع سهم "ARM Holdings" بنسبة 5.8% وتراجعت أسهم شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 3.5%.

وأدى هذا الانخفاض إلى إعادة تقييم إنفيديا إلى ما دون عتبة 3 تريليونات دولار، وأقل من حجم كل من مايكروسوفت، وأبل. حصلت Nvidia لفترة وجيزة على اللقب كأكبر سهم في العالم الأسبوع الماضي.

قال مدير المحفظة ورئيس فريق Empiric LT Equity في Allspring Global Investments، نيفيل جافيري: "على المدى القريب، من المعقول أن يبدأ المستثمرون في المعاناة من إرهاق الذكاء الاصطناعي أو يصبحون قلقين على نطاق أوسع بشأن تركيز المؤشر".

وحتى مع الركود، لا تزال شركة Nvidia مرتفعة بنسبة 140% تقريباً هذا العام، مما يجعلها ثاني أفضل أداء بين مكونات مؤشر S&P 500، خلف شركة Super Micro Compute، وهي شركة أخرى مفضلة للذكاء الاصطناعي.

عانى السهم من انخفاض بنسبة 20% في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أنه عاد بسرعة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

بينما توافد المستثمرون على إنفيديا نظرا للطلب المرتفع على رقائقها المستخدمة في معالجة الذكاء الاصطناعي، فإن حجم صعود إنفيديا – الذي ارتفع بنحو 240% على مدار عام 2023 – أكد المخاوف بشأن تقييمها. يتم تداول السهم بمعدل 21 ضعف المبيعات المقدرة على مدار الـ 12 شهراً القادمة، مما يجعله الأغلى في مؤشر S&P 500 بهذا المقياس. ومع ذلك، لا يزال يحظى بشعبية كبيرة في وول ستريت.

يوصي ما يقرب من 90% من المحللين الذين تتبعهم بلومبرغ بالشراء، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف للمحللين إلى ارتفاع بنحو 12% عن المستويات الحالية.

وقال تشارلي آشلي، مدير المحفظة في شركة Catalyst Funds: "كان الزخم في أسهم Nvidia والذكاء الاصطناعي بشكل عام مذهلاً”. "فيما يتعلق بالاستثمار، لن أكون معارضاً في الوقت الحالي."