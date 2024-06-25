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قال الشريك الإقليمي - رئيس قسم خدمات المشاريع والتطوير، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " نايت فرانك -Knight Frank "، محمد نبيل، إن قيمة استثمارات في قطاع التشييد البناء بالسعودية ارتفعت بـ 4.3% العام الماضي لتصل إلى 142 مليار دولار.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن المشاريع مقسمة وفقا للقطاعات السكنية والمؤسسية والبنية التحتية والطاقة والصناعة والمرافق والقطاعات التجارية.

وذكر أن القطاع السكني يحتل المركز الأول في قيمة عقود استثمارات قطاع التشييد والبناء في المملكة ويستحوذ على 31% يليه قطاع الطاقة والمرافق.

وتوقع أن تصل قيمة المشاريع حتى عام 2028 ستزيد على نحو 1.25 تريليون دولار وهو الرقم المرصود في رؤية 2030.

وأوضح أن من أهم مشاريع البناء حاليا تلك المشاريع التابعة لمجموعة روشن مثل سدرة ومرافي في الرياض وحديقة الملك سلمان ونيوم والدرعية والمشاريع السكنية الجديدة في المنطقة الغربية بالمملكة.

وذكر أن السعودية ستكون من بين أكبر الدول إن لم تكن الأكبر في قطاع التشييد والبناء بحلول عام 2030.

وبشأن تكلفة الإنشاء قال إن التقرير تناول المشاريع السكنية وتنقسم إلى الشقق والفيلات وتختلف التكلفة وفقا لطبيعة وموقع المشروع ونوع وجودة التشطيب ولكن القيمة تتراوح بين 3800 ريال للوحدات السكنية الأقل تكلفة وتصل إلى 10 آلاف ريال للمتر في للأبراج عالية التشطيب.