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فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على ارتفاع اليوم الثلاثاء، بفضل صعود أسهم إنفيديا وبعض نظيراتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد تجاوز عمليات بيع واسعة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وصدور بيانات اقتصادية خلال الأسبوع الجاري بحثا عن المزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 12.42 نقطة أو 0.03% إلى 39398.79 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.86 نقطة، أو 0.24%، إلى 5460.73 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 75.34 نقطة، أو 0.43%، إلى 17572.16 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وفي سياق متصل، قال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة "Equity" رائد الخضر، إن سهم شركة "إنفيديا" شهد عمليات جني أرباح بعد مكاسب قوية خلال العام الجاري.

وأضاف الخضر في مقابلة مع "العربية Business"، أن السهم سيشهد عمليات ارتداد صعودية مرة أخرى في ظل استمرارية الأسباب التي ساهمت في ارتفاع السهم بشكل كبير جدا مدعوما بزيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن "إنفيديا" تتفرد في صناعة الرقائق وأشباه الموصلات، والسهم يتمتع بسيولة كبيرة وقد شهد تقلبات عنيفة.

وذكر أن ارتداد سهم شركة "إنفيديا" مرة أخرى صعودا تؤكد أن الاتجاه العام للسهم لايزال صاعد، وسط توقعات متفائلة بصعود السهم لمستويات 300-400 دولار خلال العامين المقبلين ارتفاعا من مستوياته الحالية عند 120 دولارا للسهم.

جدير بالذكر أن أسهم شركة "إنفيديا" دخلت منطقة التصحيح يوم الاثنين، حيث محت عمليات البيع المستمرة قدراً تاريخياً من القيمة لشركة صناعة الرقائق التي تركز على الذكاء الاصطناعي.

انخفض السهم بنسبة 6.7%، وهي الجلسة السلبية الثالثة على التوالي وأكبر انخفاض بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ أبريل. أدى الانخفاض لمدة 3 أيام إلى محو حوالي 430 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة إنفيديا، وهي أكبر خسارة في القيمة لمدة 3 أيام لأي شركة في التاريخ، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

وانخفضت الأسهم بنسبة 13% خلال هذه الفترة، متجاوزة عتبة 10% التي تمثل تصحيحاً. وأثر هذا الانخفاض على شركات صناعة الرقائق، حيث انخفض مؤشر بورصة فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 3% يوم الاثنين. وانخفض سهم Broadcom بنسبة 4% بينما انخفض سهم كوالكوم 5.5% وتراجع سهم "ARM Holdings" بنسبة 5.8% وتراجعت أسهم شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 3.5%.