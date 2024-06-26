1 دقيقة للقراءة

ارتفع الدولار اليوم الأربعاء، وجرى تداوله بالقرب من حاجز 160 يناً مع بدء المستثمرين في توخي الحذر وانطلاق العد التنازلي لصدور بيانات الأسعار الأميركية في نهاية الأسبوع.

وفي هذا السياق، توقع نورس حافظ، استراتيجي الأسواق بأكاديمية تريدر فاكتوري، أن يكون تدخل البنك المركزي الياباني لدعم الين "حتمي" مع استمرار فوارق الفائدة مع الاقتصادات الكبري.

وقال حافظ، في مقابلة مع "العربية Business"، إن التدخل من البنك المركزي الياباني لدعم الين قد يكون بعد يوم الجمعة عقب صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي قد تؤدي إلى كبح ارتفاعات الدولار حال شهدت تراجعا.

وأضاف أنه مازال هناك فارق كبير بين سعر الفائدة في اليابان والاقتصادات الكبرى وهو يغزي عمليات بيع الين لصالح العملات الأخرى، ما يدعم استمرار ارتفاع العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الين الياباني.

وأوضح أن تلك العوامل تستوجب تدخل المركزي الياباني لدعم الين وتجعله "حتميا"، وقد يكون عند مستويات 165 -170 يناً للدولار وهو ما يعني انخفاضا بنحو 20-25% للعملة اليابانية.

وذكر أن التضخم في أميركا سيستمر في التراجع البطيء، وهو ما يدعم وصول الفيدرالي الأميركي إلى مستهدفاته ولكن ببطء.

وأشار إلى أن الأسواق تتوقع أن يكون هناك خفض للفائدة الأميركية في سبتمبر المقبل وهو ما يزيد معه إمكانية حدوث خفض إضافي قبل نهاية العام الجاري.