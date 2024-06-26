رائدا فضاء أميركيان عالقان على متن كبسولة ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ

3 دقائق للقراءة

أصبحت أزمة العلاقات العامة لشركة بوينغ الآن خارج هذا العالم: فالمركبة الفضائية ستارلاينر التابعة للشركة - ورائدا الفضاء الموجودان على متنها - عالقون حالياً في الفضاء.

بعد رحلة بدأت كمهمة مدتها 8 أيام، أمضى رائدا الفضاء الأميركيان سونيتا "سوني" ويليامز وباري "بوتش" ويلمور الآن الجزء الأكبر من الشهر على كبسولتهما الفضائية الملحقة بمحطة الفضاء الدولية بينما يعمل المهندسون على حل مشاكل ستارلاينر.

ولا يزال من غير الواضح متى سيتمكن رائدا الفضاء بالضبط من العودة إلى الأرض. وقال متحدث باسم بوينغ لصحيفة الغارديان إنهم "عدّلوا عودة اختبار طيران طاقم ستارلاينر إلى ما بعد جولتين مخطط لهما للسير في الفضاء يومي الاثنين 24 يونيو والثلاثاء 2 يوليو" وأنهم "ليس لديهم حالياً موعد للعودة، وسيقومون بتقييم الفرص".

وأشار المتحدث أيضاً إلى أن "الطاقم ليس لديه وقت لمغادرة المحطة نظراً لوجود الكثير من الإمدادات في المدار، كما أن جدول المحطة مفتوح نسبياً حتى منتصف أغسطس".

انطلقت مركبة ستارلاينر إلى الفضاء في 5 يونيو من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا بعد عمليتي إطلاق غير ناجحتين سابقاً في 6 مايو و1 يونيو على التوالي.

وبعد مرور عام على الموعد المحدد وتجاوز الميزانية بمبلغ 1.5 مليار دولار، واجهت مهمة ناسا وبوينغ هذه مشاكل قبل وقت طويل من إطلاقها الرسمي، بما في ذلك مشاكل تتعلق بدفعات التحكم في التفاعل وتسريبات الهيليوم.

وأشار المتحدث باسم بوينغ إلى أن تسرب الهيليوم ومعظم مشاكل الدفع كانت "جميعها مستقرة ولا تشكل مصدر قلق لمهمة العودة.

"4 من أجهزة الدفع الخمسة التي تم إغلاقها سابقاً تعمل الآن بشكل طبيعي. وهذا يعني أن محركاً واحداً فقط من أصل 27 لا يعمل. وأضاف المتحدث أن هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة لمهمة العودة.

ويصر مسؤولو ناسا وبوينغ على أن رواد الفضاء لم تقطع بهم السبل وأن الصعوبات الفنية لا تهدد المهمة. وقالت ناسا إن المركبة الفضائية تحتاج إلى 7 ساعات من وقت الطيران الحر لأداء نهاية طبيعية للمهمة، ولديها حالياً ما يكفي من الهيليوم في خزاناتها لدعم 70 ساعة من نشاط الطيران الحر بعد الانفصال.

وقال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري في ناسا، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: “نحن نأخذ وقتنا ونتبع عملية فريق إدارة المهمة القياسية لدينا. نحن نسمح للبيانات بقيادة عملية صنع القرار لدينا فيما يتعلق بإدارة التسريبات الصغيرة في نظام الهيليوم وأداء الدفع الذي لاحظناه أثناء الالتقاء والالتحام.

تم السماح للمركبة الفضائية بالانفصال والعودة إلى الأرض إذا كانت هناك حالة طارئة أو حاجة لمغادرة سريعة.

وقالت ناسا: "أثناء إرساء ستارلاينر، يتم إغلاق جميع المشعبات في عمليات المهمة العادية لمنع فقدان الهيليوم من الخزانات".

إذا لم يتم تشغيل Starliner بأمان، فمن المحتمل أن يضطر ويليامز وويلمور إلى ركوب مركبة الفضاء دراغون التابعة لشركة SpaceX، والتي ترتبط حالياً أيضاً بمحطة الفضاء الدولية على الجانب الآخر.

وتأتي أزمة بوينغ الأخيرة في أعقاب الأزمات العامة الأخرى التي واجهتها مع العديد من الطائرات التجارية، على الرغم من إصرار الشركة على أنها تعمل بشكل منفصل.

إطلاق ستارلاينر هو الرحلة الافتتاحية السادسة فقط لمركبة فضائية مأهولة في تاريخ الولايات المتحدة، حسبما ذكر مدير ناسا بيل نيلسون في مؤتمر صحفي في مايو. الرحلات المأهولة السابقة كانت: ميركوري، ثم جيميني، وأبولو، ثم دراغون من سبيس إكس والآن ستارلاينر.