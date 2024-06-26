"مورغان ستانلي" يقحم الذكاء الاصطناعي في صناعة إدارة الثروات

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يواصل بنك مورغان ستانلي في خطته نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي من خلال مساعد جديد من المتوقع أن يتولى آلاف ساعات العمل للمستشارين الماليين للبنك.

ويحتفظ المساعد، المسمى Debrief، بسجلات مفصلة لاجتماعات المستشارين ويقوم تلقائياً بإنشاء مسودات رسائل البريد الإلكتروني وملخصات المناقشات، حسبما قال مسؤولون تنفيذيون في البنك لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". ويخطط مورغان ستانلي لإطلاق البرنامج لمستشاري الشركة البالغ عددهم حوالي 15000 بحلول أوائل شهر يوليو، مما يمثل إحدى أهم الخطوات حتى الآن لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في أحد البنوك الكبرى في وول ستريت.

في حين أن الجهود السابقة للشركة تضمنت إنشاء خدمة شبيهة بـ ChatGPT لمساعدة المستشارين على التنقل في نطاق أبحاث الشركة، فإن Debrief يجعل الذكاء الاصطناعي على اتصال مباشر مع المورد الأكثر قيمة للمستشارين: علاقاتهم مع العملاء الأثرياء.

البرنامج، الذي تم إنشاؤه باستخدام OpenAI’s GPT-4، متمركز بشكل أساسي في اجتماعات Zoom مع العملاء، ليحل محل تدوين الملاحظات الذي كان المستشارون أو الموظفون المبتدئون يقومون به يدوياً، وفقاً لجيف ماكميلان، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركة في مورغان ستانلي.

وقال ماكميلان: "ما اكتشفناه هو أن جودة وعمق الملاحظات أفضل بكثير". "الحقيقة هي أن هذا يقوم بعمل أفضل في تدوين الملاحظات من الإنسان العادي".

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والأهم من ذلك، يجب أن يوافق العملاء على التسجيل في كل مرة يتم فيها استخدام استخلاص المعلومات. وقال ماكميلان إن الإصدارات المستقبلية ستسمح للمستشارين باستخدام البرنامج على أجهزة الشركة أثناء الاجتماعات الشخصية.

وسيكون هذا الطرح بمثابة اختبار حقيقي لمكاسب الإنتاجية المزعومة للذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي اجتاحت وول ستريت في الأشهر الأخيرة وعززت قيمة شركات صناعة الرقائق وعمالقة التكنولوجيا وسوق الأسهم الأميركية الأوسع.

وقال البنك إن قسم إدارة الثروات في مورغان ستانلي يستضيف حوالي مليون مكالمة Zoom سنوياً. وفي حين تختلف التقديرات، قال أحد مستشاري مورغان ستانلي المشاركين في تجربة استخلاص المعلومات إن البرنامج يوفر 30 دقيقة من العمل لكل اجتماع؛ عادةً ما يقضي المستشارون وقتاً بعد الاجتماعات في كتابة الملاحظات وخطط العمل لتلبية احتياجات العملاء.

ويبقى أن نرى ما سيفعله المستشارون بالساعات المستردة من العمل الأساسي. وقال ماكميلان، إن مشاريع مورغان ستانلي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى حد ما، ترقى إلى مستوى "تجربة كبرى في الإنتاجية".

وإذا كان المستشارون، كما يعتقد ماكميلان وآخرون، يقضون المزيد من الوقت في خدمة العملاء والبحث عن عملاء جدد، فإن التكنولوجيا ينبغي أن تعزز نمو مورغان ستانلي في الأصول الخاضعة للإدارة، فضلا عن الاحتفاظ بالعملاء والمستشارين.

يعد قسم إدارة الثروات في مورغان ستانلي واحداً من أكبر الأقسام في العالم حيث تبلغ أصول العملاء 5.5 تريليون دولار اعتباراً من مارس؛ تريد الشركة الوصول إلى 10 تريليون دولار.

وقال ماكميلان إن الأمر سيستغرق عاماً على الأقل لتحديد ما إذا كانت التكنولوجيا تعمل على تعزيز إنتاجية المستشارين.

تعد الوظائف المالية من بين الوظائف الأكثر عرضة للاستبدال بسبب الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما ذكره تقرير حديث لـ سيتي غروب. وقال البنك إن اعتماد الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز أرباح الصناعة بمقدار 170 مليار دولار بحلول عام 2028.

وفي حين أن العملية لا تزال في مهدها، أقر ماكميلان بأن نماذج الأعمال من المرجح أن تتغير بطرق يصعب التنبؤ بها.