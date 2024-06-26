"OpenAI" تحذر من قطع الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي في الصين

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مهد تحرك OpenAI المفاجئ لحظر الوصول إلى خدماتها في الصين الطريق لتغيير جذري في الصناعة، حيث يتحرك قادة الذكاء الاصطناعي المحليون من شركة "بايدو"، و"علي بابا" للاستيلاء على المزيد من هذا المجال.

أرسل منشئ ChatGPT هذا الأسبوع مذكرات إلى المستخدمين الصينيين تحذرهم من أنه سيقطع الوصول إلى برامج وأدوات تطوير الذكاء الاصطناعي المستخدمة على نطاق واسع اعتباراً من يوليو، مما أدى إلى التدافع لملء الفراغ. منذ يوم الثلاثاء، بدأت ما لا يقل عن 6 شركات وشركات ناشئة، بما في ذلك "تينسنت هولدينغ"، و"Zhipu AI"، في تقديم حوافز للمطورين الذين يقومون بهذا التحول، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

سيؤدي تحول شركة OpenAI إلى تفاقم الفجوة بين الصين والولايات المتحدة، التي تحاول كبح جهود الذكاء الاصطناعي والرقائق في بكين. وفي حين أن خروج الشركة الناشئة يوفر فرصة لقادة القطاع لتنمية قاعدة مستخدميهم، فإنه يحرم أيضاً رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تعاني من ضائقة مالية من بعض أفضل الأدوات المتاحة لضبط تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم أو إطلاقها.

بالنسبة للصين، يمكن أن يساعد ذلك في إطلاق العديد من الشركات الناشئة الصغيرة التي تم إنشاؤها خلال "معركة المئة نموذج"، في أعقاب ظهور ChatGPT لأول مرة في أواخر عام 2022. وقال برنارد ليونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Dorje AI ومقرها سنغافورة، إن القلق الأكبر قد يكون ما إذا كانت النماذج مفتوحة المصدر مثل Llama التابعة لشركة Meta Platforms قد تمنع الوصول أيضاً.

وقال ليونغ، وهو أيضاً مؤسس البودكاست التكنولوجي "Analyze Asia": "من المحتمل أن يكون هناك حمام دم لنماذج اللغات الكبيرة، وأظن أنه من المحتمل أن يكون هناك عدد قليل جداً من اللاعبين المتبقين". "سيكون هناك عدد قليل جداً من الفائزين، وسيكون هؤلاء هم الأكبر في الصين".

ارتفعت الأسهم الصينية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركة علي بابا وشركة Iflytek، يوم الأربعاء.

وسارعت الشركات الكبرى إلى استشعار الفرصة.

بالنسبة للمستخدمين الذين ينتقلون من OpenAI، وعدت بايدو بضبط نموذج الذكاء الاصطناعي مجاناً وتوجيهات الخبراء بشأن نموذج Ernie الرائد، إلى جانب 50 مليون رمز مجاني يمكن للمطورين استخدامه للاستعلام عن الروبوت. ونشرت شركتا علي بابا وتينسنت إعلانات تشجع على هذا التحول.

قادت شركات أميركية مثل OpenAI وMeta وAlphabet Inc العالم في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يصدر النصوص والصور والفيديو من خلال أوامر بسيطة. تدعم هذه النماذج واجهات برمجة التطبيقات التي يستخدمها المطورون لبناء منصاتهم الخاصة وتحسينها لدمج الخدمات إما مع أمثال ChatGPT، أو نماذج الملكية الخاصة بهم.

وكان ذلك بمثابة نعمة للمطورين الصينيين الذين بدأوا من الصفر، والذين تمكنوا من الوصول إلى أدوات OpenAI من خلال شبكات خاصة افتراضية أو بطرق أخرى حول جدار الحماية العظيم في البلاد. وقد فضل العديد من المطورين المحليين - وخاصة أولئك الذين ليس لديهم موارد مالية كبيرة - تدريب أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر أدوات OpenAI، لأنها كانت تعتبر بمثابة معايير صناعية.

وتهدد OpenAI الآن بمنع الاتصال.

وتتزامن خطوة OpenAI مع تزايد الضغوط من واشنطن للحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات الأكثر تقدما. قدمت وزارة الخزانة الأميركية خططاً خلال عطلة نهاية الأسبوع لزيادة تقييد استثمارات الأفراد والشركات الأميركية في الصين، مع التركيز على تقليص تقنيات الجيل التالي.

وعلى المدى الطويل، يقول خبراء الصناعة إن عدم الوصول إلى الأدوات العالمية قد يزيد من عرقلة لاعبي الذكاء الاصطناعي الصينيين بشكل عام أثناء سعيهم للحاق بركب الولايات المتحدة. قال رئيس شركة علي بابا، جو تساي، إن الأمر سيستغرق عامين على الأقل حتى تتطابق نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية مع النماذج الأميركية.

ويمكنه أيضاً تسريع الهجرة إلى الخارج من قبل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصينية التي تسعى إلى أسواق أسرع نمواً مع قدر أقل من عدم اليقين السياسي.

قال نيل تشو شياو هو، المؤسس وكبير العلماء في جامعة الذكاء الاصطناعي، التي تدرب الشركات الصينية: "يرتبط هذا الوضع بشكل مباشر بالمنافسة المستمرة بين الصين والولايات المتحدة في التقنيات المتطورة".