ارتفاع صادرات مصر الغذائية 32% في الربع الأول من 2024

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كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع صادرات مصر من السلع الغذائية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 32%، إضافة إلى ارتفاع صادرات السلع الزراعية بأكثر من 15%.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول إجمالي صادرات مصر من السلع الغذائية إلى نحو 1.447 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 1.095 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 352 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 32%.

وكانت قائمة أهم السلع المصدرة خلال الفترة المذكورة تشمل صادرات عصير البرتقال المجمد وبلغت قيمة صادراته نحو 30.410 مليون دولار في الشهور الثلاث الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 9.617 مليون دولار في الفترة المناظرة لها العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 20.793 مليون دولار.

وسجلت صادرات الخضر والفواكه 31.890 مليون دولار في الشهور الثلاث الأولى من العام الجاري، مقابل 24.302 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها 7.588 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات مصر من السلع الزراعية لتسجل نحو 1.430مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 1.24 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 190 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.3%.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن صادرات الخضروات الطازجة تصدرت السلع التي ارتفعت صادراتها خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمتها نحو 58.473 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 27.925 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها 30.548 مليون دولار.

وسجلت صادرات مصر من الفاصوليا العادية 58.946 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 28.557 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 30.389 مليون دولار.

وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صادرات مصر غير النفطية تجاوزت مستوى 35.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها نحو 20% عن العام السابق، وهو ما يتماشى مع الهدف السنوي لزيادة الصادرات.

ولفت التقرير إلى تبسيط إجراءات الاستثمار بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى اقتراب الاستثمارات المباشرة الأجنبية من 10 مليارات دولار هذا العام.

وأشار إلى أنه منذ بدء تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي من خلال إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ركزت الحكومة المصرية على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير البنية التحتية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الشامل عبر جميع قطاعات الاقتصاد.

وأكد التقرير استجابة الدولة المصرية للتحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، والتحولات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، وبدأت تنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية والقدرة التنافسية، حيث تتمحور أهداف هذه الخطة حول زيادة دور وإنتاجية القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول 2027.