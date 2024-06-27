وزراء بايدن يطرحون خططاً جديدة لخفض تكاليف المعيشة قبل مناظرة ترامب

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ستختتم حكومة الرئيس جو بايدن جولة صاخبة، اليوم الخميس، بعد أسبوعين على الطريق، للترويج للإنجازات الاقتصادية للإدارة الأميركية قبل المناظرة الأولى للرئيس الديمقراطي ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي الأيام العشرة التي سبقت مناظرة يوم الخميس، نظم البيت الأبيض 29 حدثاً عاماً، شارك فيه أكثر من 10 من كبار مسؤولي الإدارة للترويج لأجندة بايدن الاقتصادية، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض في مذكرة أعلن فيها عن المناظرة.

وانتشرت الأحداث في 15 ولاية، بما في ذلك ساحات المنافسة الرئيسية مثل جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا وميشيغان.

وشاركت وزيرة الخزانة جانيت يلين، ومديرة المجلس الاقتصادي الوطني لايل برينارد، ووزير النقل بيت بوتيجيج، في الحملة الترويجية، إلى جانب 15 عضواً آخر في مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في الإدارة.

ويوم الأربعاء، أعلنت مستشارة السياسة المحلية نيرا تاندين عن خطة جديدة لخفض التكاليف المباشرة لبعض الأدوية الموصوفة لكبار السن مؤقتاً، من خلال معاقبة شركات الأدوية التي رفعت أسعار الأدوية بشكل أسرع من معدل التضخم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زارت يلين ولاية مينيسوتا للإعلان عن صندوق جديد للإسكان الميسر بقيمة 100 مليون دولار، بحسب ما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقالت في كلمة ألقتها يوم الاثنين: “بفضل الخطة الاقتصادية للرئيس بايدن، أصبح الاقتصاد الأميركي قويا ومرنا، مع نمو اقتصادي قوي في الأرباع الأخيرة".

وأضافت "سوق العمل يتمتع بصحة جيدة بشكل ملحوظ، مع انخفاض البطالة، وارتفاع الأجور الحقيقية، ونسبة أكبر من الأميركيين في سن العمل في القوى العاملة عما كانت عليه قبل الوباء".

طوال الجولة، قام مسؤولو الإدارة بتضخيم الحجج الاقتصادية التي طرحها بايدن وحملته في الأشهر الأخيرة، والتي من المرجح أن تظهر مرة أخرى في مناظرة يوم الخميس.

وقال برينارد، في حفل استضافه المعهد الحضري: "لقد دعا الرئيس الشركات الكبرى إلى تمرير المدخرات إلى المستهلكين، وحصل على تشريع تاريخي لخفض التكاليف، ووجه حكومته لاستخدام كل أداة لخفض التكاليف، وإلغاء الرسوم غير المرغوب فيها المخفية في كل مجال من مجالات ميزانية الأسرة تقريباً".

يختلف مسؤولو بايدن في سرد قصة تطورات الاقتصاد الأميركي في نقطة واحدة مع الجمهوريين: فبينما يشارك مسؤولو البيت الأبيض الأخبار والتطورات الإيجابية التي ينسبون الفضل فيها إلى سياسات بايدن الاقتصادية، فإنهم يحرصون على عدم ذكر دونالد ترامب بالاسم، أو أي مرشحين جمهوريين آخرين.

وتُركت مهمة تذكير الناخبين بمدى اختلاف بايدن عن ترامب للحملة، التي أصدرت يوم الأربعاء إعلاناً جديداً يتناقض مع “رؤاهم الاقتصادية المتضاربة” ويتهم الرئيس الجمهوري السابق بالافتقار إلى خطة “لمساعدة الأسر العاملة".

وقال جيريمي إدواردز، المتحدث باسم البيت الأبيض، لشبكة CNBC، إن الهدف من الجولة هو أن "يعرض" المسؤولون أجندة بايدن الاقتصادية، كما فعلوا طوال الإدارة".

وشبه إدواردز الأسبوعين الماضيين بأي حملات ترويجية اقتصادية أخرى أطلقتها الإدارة خلال فترة ولاية بايدن الأولى.

وقال إدواردز في بيان: "منذ أن تولى الرئيس بايدن منصبه، تواصل الإدارة مقابلة الأشخاص حيثما كانوا لتسليط الضوء على العمل الذي نقوم به نيابة عن الشعب الأميركي".

في الواقع، شرع أعضاء مجلس وزراء بايدن في عرض ترويجي مشابه جداً لمدة أسبوعين في مارس، بعد خطابه عن حالة الاتحاد.

وتأتي أحدث الجهود لزيادة مكاسب بايدن الاقتصادية مع تراجع ثقة المستهلك هذا الشهر، وفقاً لمجموعة أبحاث الأعمال غير الربحية "The Conference Board". انخفضت قراءة مؤشر يونيو الصادرة يوم الثلاثاء بشكل طفيف إلى 100.4 من 101.3 في مايو، مما يشير إلى أن الأسر تشعر بسوء طفيف بشأن الاقتصاد هذا الشهر عما كانت عليه في الشهر الماضي.

وتستعد وزارة العمل لإصدار بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية يوم الخميس، قبل ساعات فقط من المناقشة. الأرقام، على الرغم من أنها تقتصر على أسبوع واحد فقط، لا يزال من الممكن أن توفر دفعة في اللحظة الأخيرة لترامب أو بايدن، اعتماداً على موقع الأرقام. كما سيتم إصدار تقدير محدث للناتج المحلي الإجمالي الأميركي يوم الخميس.

سيتم اختبار ادعاءات المرشحين المتضاربة بشأن الاقتصاد بشكل أكبر صباح الجمعة، عندما يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بيانات مايو من مقياس التضخم الذي يفضله البنك المركزي: مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE).