الملياردير سام ألتمان يكشف أهم الناصحين له.. ماذا استفاد؟

3 دقائق للقراءة

كشف رجل الأعمال الشاب والملياردير الأميركي المعروف سام ألتمان عن أهم النصائح التي تلقاها وكيف استفاد منها في تطوير أعماله، وأصبح لاحقاً مليارديراً يُشار له في الولايات المتحدة والعالم، ويُدير واحدة من أهم الشركات على الإطلاق.

ويقول ألتمان البالغ من العمر 39 عاماً، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، إن أهم النصائح تلقاها من صديقه بريان تشيسكي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "Airbnb"، والتي تعمل في مجال حجوزات الفنادق والمنازل.

ويقول ألتمان الذي يقف وراء إنتاج أشهر برنامج في العالم للذكاء الاصطناعي، وهو "تشات جي بي تي" إن صديقه تشيسكي قدم له ساعات لا حصر لها من النصائح من أجل تطوير شركته، ويضيف: "لقد كان على حق دائماً تقريباً".

وقالت شبكة "CNBC" الأميركية في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" إن "الكثير من الأشخاص" عرضوا مساعدة ألتمان بمجرد إطلاق برنامج "تشات جي بي تي" الذي اكتسب شعبيته بسرعة في أواخر عام 2022، لكنهم لم يشاركوا في النهاية.

ومع ذلك، أصبح تشيسكي أحد المقربين من ألتمان عندما كانت شركة الذكاء الاصطناعي المدعومة من "مايكروسوفت" تبحر في صعودها السريع.

وقال ألتمان: "كل شيء أصبح مجنوناً بالنسبة لي". وأضاف: "كان برايان هو الشخص الذي يجلس معي لمدة ثلاث ساعات تقريباً كل أسبوعين، ويعطيني قائمة بالنصائح"، ويقول: "إليك الأشياء الخمسة التي عليك القيام بها الآن: هذا هو ما أنت فيه، وهذا ما تفسده، وهذا ما عليك القيام به بشكل استباقي، وهذا ما عليك أن تفكر فيه".

وأضاف ألتمان إن تشيسكي كان "على حق دائماً تقريباً" وتابع: "لقد تعلمتُ أن أصمت دائماً وأتبع النصائح".

ووفقاً لما قاله ألتمان، فقد أبلغه تشيسكي بمن يجب عليه توظيفه وكيفية "رسم خريطة" لاستراتيجية الشركة.

وأضاف ألتمان أن تشيسكي أخبره في الآونة الأخيرة أنه "ربما لا يفكر بما فيه الكفاية" في العواقب السياسية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية للشركة.

وبعد خمسة أيام من إطلاق (ChatGPT) لعامة الناس، تجاوز عدد المستخدمين المليون مستخدم. وبعد شهرين، أي في يناير 2023، بلغ عدد مستخدمي المنصة 100 مليون مستخدم نشط شهرياً، مما يجعلها تطبيق المستهلك الأسرع نمواً في التاريخ.

وجاء هذا النمو مصحوباً بمجموعة من التحديات التي واجهها ألتمان وبقية المسؤولين في شركة "أوبن إيه آي"، حيث أعلنت الشركة عن عدة إصدارات محدثة من البرنامج يهدف كل منها إلى جعل برنامج الدردشة الآلي أكثر تطوراً.

وواجهت "OpenAI" أيضاً أسئلة أكبر حول المال والسلامة ومستقبل الذكاء الاصطناعي.

وتم هيكلة الشركة حالياً بطريقة معقدة، مع ذراع ربحية يسيطر عليها مجلس إدارة (OpenAI) غير الربحي، وبحسب الأخبار فقد قبلت الشركة تمويلاً بقيمة 13 مليار دولار من "مايكروسوفت".

واجه هذا الهيكل التدقيق عندما تم طرد ألتمان بشكل غير متوقع من الشركة العام الماضي، وتمت إعادته إلى منصب الرئيس التنفيذي بعد أقل من أسبوع.