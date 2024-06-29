رئيس "MoviePass": تعلموا قبول الفشل للوصول للنجاح سريعا.. وهذه تجربتي

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يعلم ستايسي سبايكس أنه من النادر الحصول على فرصة ثانية مثل تلك التي حصل عليها. تم طرد الرئيس التنفيذي ومؤسس خدمة الاشتراك في مشاهدة الأفلام MoviePass من شركته في عام 2017 حينما أعلنت عن خطة شملت دفع المشتركين 9.95 دولارًا والتي تتيح لهم مشاهدة كل ما يريدون، لكنه استعاد ملكيته في عام 2021 بعد أن دفعت نفس الخطة الشركة إلى الانهيار.

يقول إنه كان "رائعًا أن تتاح لك الفرصة" لإعادة بناء الشركة.

وتسمح "MoviePass" التي مقرها نيويورك لعملائها بمشاهدة أي فيلم، في أي مسرح، في أي يوم من أيام الأسبوع مقابل رسوم اشتراك ثابتة.

يقول سبايكس: "هناك بعض التجارب الشعبية مثل عودة ستيف جوبز إلى "أبل" أو عودة مايكل ديل إلى "ديل" عندما كانت الشركات في ورطة. أعتقد أن "MoviePass" هي المرة الأولى التي أغلقت فيها الشركة أبوابها وانخفضت إلى الصفر، من الناحية التشغيلية"، وفق تقرير نشرته شبكة CNBC الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business".

بعد عامها الأول المربح على الإطلاق وحصولها مؤخرًا على استثمار من Comcast's" Forecast Labs"، يصف سبايكس نجاح الشركة التي أسسها بأنه "أمر مطمئن".

وذكر سبايكس: "يُظهِر لك هذا أنك لم تكن مجنونًا بما كنت تحاول بناءه. الآن 60% من دور العرض لديها شكل من أشكال المنتجات بالاشتراك، بينما كانوا يقولون في وقت سابق "لماذا يشترك الناس بينما هم يذهبون إلى السينما؟".

على الرغم من أن الرحلة لم تتم بالطريقة التي خطط لها، إلا أن سبايكس لا يمانع الطريق الطويل والمتعرج الذي سلكه للوصول إلى ما هو عليه اليوم. إذا كان عليه أن يقدم نصيحة واحدة لرواد الأعمال الشباب، فهي ببساطة ألا يخافوا من الفشل.

وتابع: "نحن نعلم الشباب أن هناك هذا الوحش المسمى بالفشل". "عندما تنظر إلى إديسون والمصباح الكهربائي أو الأخوين رايت، ستجد أن هناك تكرارًا للفشل. وكلما أسرعت في تقبل ذلك، كلما وصلت إلى ما ينجح بشكل أسرع".

وأفاد سبايكس أن "أسطورة" مؤسس شركة ناشئة ملياردير في العشرينيات من عمره جعلت رواد الأعمال يشعرون بأن الفشل هو النتيجة النهائية وليس خطوة على طول الرحلة.

ويضيف: "الأسطورة هي أن النجاح يشبه ترك مدرسة عريقة، وبدء شيء ما في مسكنك، ثم تكتسب فكرتك التجارية الأولى زخمًا وتصبح مليارديرًا. فمعظم رواد الأعمال الناجحين في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر، قد أفلست ثلاث شركات لديهم بالفعل".

بينما يتطلع إلى توسيع نطاق وصول "MoviePass" إلى المزيد من دور العرض والتنسيقات المتميزة، يأمل سبايكس أن يختار رواد الأعمال الآخرون "الإيمان بقوة أحلامهم".