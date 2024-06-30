تكسب أكثر من 100 ألف دولار سنوياً.. شابة مهاجرة تكشف 3 أسرار لبناء عمل ناجح

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في سبتمبر 2021، عندما كان عمرها 27 عاماً، تم تسريح باروين ماندر، من وظيفتها في إحدى شركات التكنولوجيا المالية، لكن لحسن حظها كانت قد بدأت عملها الجانبي منذ أبريل 2020.

أسست ماندر مشروعها الخاص للتدريب المالي "The Wealthy Wolfe"، بهدف مساعدة الناس ومشاركة معرفتها مع مجموعة من الناس المحرومين من الثقافة المالية وبالتحديد "بنات المهاجرين"، الذين كافحوا من أجل تنمية ثرواتهم وتعبوا من النصائح التي يقدمها المستشارون الماليون الذكور البيض في الغالب والذين لم يفعلوا ذلك. وقالت لشبكة "CNBC": "لا أفهم من أين أتوا".

وفي نهاية عام 2020، كانت قد كسبت 6300 دولار. وبحلول نهاية عام 2023، ارتفع دخلها السنوي لأكثر من 100 ألف دولار، لعامين متتاليين.

وفيما يلي 3 خطوات اتخذتها لتحويل نشاطها الجانبي إلى عمل مربح بدوام كامل.

1. توسيع نطاق وصولها عبر الإنترنت

وقالت لشبكة "CNBC": "كنت أعرف أنني إذا أردت الوصول إلى جمهوري المثالي، فأنا بحاجة إلى مقابلتهم أينما كانوا. كان تواجدي على الإنترنت في ذلك الوقت عبارة عن صفحة ثابتة للغاية على إنستغرام". وأضافت "لم يكن إنشاء محتوى فيديو أمراً مريحاً للغاية بالنسبة لي، لذلك قررت الاستعانة بخبير للحصول على المساعدة".

كما استأجرت مدرباً متخصصاً في التسويق وآخر في تيك توك، وبدأت نشر مقطعي فيديو على الأقل يومياً.

كان جمهورها على تيك توك مسؤولا عن 80% من تطبيقاتها التدريبية الجديدة. أما الـ 20% الأخرى من العملاء المحتملين فهم يأتون من إنستغرام، ومقابلات البث الصوتي، والكتابة عن تجربتها الشخصية مع المال.

وبين إنستغرام وقائمة البريد الإلكتروني وTikTok، تتمكن حالياً من الوصول إلى مجتمع يضم 44000 شخص وما زال العدد في ازدياد.

2. نوّعت مصادر دخلي

وقالت ماندر: "أعمل كل شهر مع ما يصل إلى 15 عميلاً في برنامج التدريب الخاص بي الذي يستمر لمدة 3 أشهر. يمثل تدريبي الفردي ما يقرب من 75% من إيراداتي، ولدي مصدران للدخل السلبي من خلال ورش العمل الرقمية الخاصة بي، واشتراكات نماذجي المالية الجاهزة للميزانية الفردية للأشخاص".

لقد بدأت في إبرام صفقات تجارية مع العديد من الشركات المالية وإدارة ورش عمل مباشرة للشركات حول التمويل الشخصي. وقالت "العلامات التجارية وعمل الشركات ليسا متسقين دائماً، لذلك لا أعتمد عليهما بقدر ما أعتمد على مصادر الدخل الأخرى. لكن التعرض الذي جاء من العمل مع هذه المنظمات كان بالتأكيد مفيداً لعملي".

وعندما يتعلق الأمر بالمحادثات حول المال، غالباً ما تفتقد هذه الشركات الكبرى النساء ذوات البشرة الملونة. "لقد وجدت أن فجوة التمثيل هذه يمكن أن تؤدي إلى تحقيق مكاسب محتملة لمنشئي المحتوى مثلي في هذا المجال"، بحسب ماندر.

3. التركيز على إتقان خدمة واحدة

في وقت مبكر، وقعت في فخ جانبي شائع، وهو المبالغة في الأمر وإطلاق العديد من البرامج بسرعة كبيرة.

وفي عام 2022، بدأت عرضاً للتدريب الجماعي بعد أن كنت قد استنفدت بالكاد فترات التدريب الفردي الخاصة بها. "لقد كان الأمر مربكاً للجمهور الذي كان لا يزال يتعرف عليّ، وكان الأمر يتطلب الكثير من العمل لبدء تشغيله".

وفي نهاية المطاف، أجهدت نفسها، ولم يكن لديها حتى عدد كافٍ من الأشخاص لملء البرنامج.

وقررت تقليل خسائرها، وقامت بإزالة برنامج التدريب الجماعي بالكامل للتركيز على التدريب الفردي، وتأكدت من الترويج لهذا البرنامج باستمرار على مدار العام.

ونظراً للكثير من القصص التي سمعتها من عملائها حول التجارب السيئة التي مروا بها مع الخبراء الماليين الذين لم يكن لديهم السياق الثقافي اللازم لجعلهم يشعرون بأنهم مرئيون ومسموعون، كانت أول ما تقوم به هو تخصيص خطة تأخذ التجربة الحياتية للعملاء في الاعتبار، سواء كانوا بحاجة إلى مساعدة في إعداد الميزانية أو سداد الديون أو إعداد نصوص للتحدث مع أحبائهم حول المال.

وحقق تدريبي الفردي إيرادات بقيمة 100000 دولار في العام الماضي فقط، وعملت مع أكثر من 100 عميل منذ أن بدأت عملها.