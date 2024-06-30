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خاص

خبير للعربية: شراكات السعودية الاستراتيجية وراء النمو الكبير للصادرات

العلمي: المملكة تشهد تحولاً تجارياً غير مسبوق

دبي - العربية.نت
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أكد خبير التجارة الدولية فواز العلمي، أن السعودية تشهد تحولاً تجارياً غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، لتحتل المرتبة الأولى في مؤشر التجارة الدولية، مضيفاً أن التجارة الدولية للمملكة بلغت أكثر من 192 مليار ريال.

سجل الميزان التجاري للسعودية فائضاً بقيمة 41.41 مليار ريال في شهر أبريل/نيسان 2024 ليصل لأعلى مستوياته خلال العام الجاري، وفقًا للبيانات الأولية للهيئة العامة للإحصاء.

الميزان التجاري للسعودية يسجل فائضا بـ41.41 مليار ريال في أبريل الماضي

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وأضاف العلمي في مقابلة مع "العربية Business" أن الشراكات الاستراتيجية التي وضعتها السعودية، مع العديد من دول العالم، فتحت منافذ تلك الدول أمام الصادرات السعودية.

يذكر أن حجم التجارة الدولية للمملكة بلغ ما قيمته أكثر من 162 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات السلعية ما قيمته 101.708 مليار ريال، وبنسبة تمثل 63% من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 60.297 مليار ريال، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 16.234 مليار ريال في أبريل 2024، شكلت ما نسبته 16% من إجمالي الصادرات، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أبريل، لتستحوذ على ما نسبته 50.2% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 51.094 مليار ريال، وحلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ثانياً كأكبر مجموعات الدول المُصدر لها بنسبة 16.5% من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة بلغت 16.757 مليار ريال، وجاءت ثالثاً، مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 12.4% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت 12.562 مليار ريال.

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