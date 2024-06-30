خبير للعربية: قرارات "أوبك+" أعطت أريحية لسوق النفط

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شهدت أسعار النفط تراجعات خلال الأيام الأولى بعد اجتماع "أوبك+" الأخير إلى مستويات 77 دولاراً للبرميل، لكنها عاودت الصعود من جديد إلى نحو 86 دولاراً في مع نهاية الأسبوع الأخير من يونيو/ حزيران الجاري.

وأكد خبير النفط محمد الشطي، أن قرارات "أوبك" كانت صائبة، كما أن التوضيح الذي صدر عن كبار المسؤولين في المنظمة باحتمال تمديد التخفيضات إلى بداية السنة المقبلة أعطى أريحية لسوق النفط.

إنتاج النفط الأميركي يرتفع إلى 13.2 مليون برميل يوميا عند أعلى مستوى في 4 أشهر

وأضاف الشطي في مقابلة مع "العربية Business" أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة لا تزال تؤثر على الأسعار، في ظل تخوف من تأثر الإمدادات.

يذكر أن أسعار النفط سجلت ارتفاعا بنسبة 13.45% لخام برنت في النصف الأول من عام 2024، بينما زاد خام نايمكس بنسبة 13.75% خلال نفس الفترة وسط نمو الطلب وتزايد المخاوف الجيوسياسية في الأسواق.

ورغم ارتفاع إنتاج النفط والطلب عليه في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أبريل/ نيسان، انخفض الطلب على البنزين إلى 8.83 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط، وفقا للتقرير الشهري لإمدادات النفط الذي نشرته إدارة معلومات الطاقة.

وقال محللون إن بعض المتداولين بدأوا في جني الأرباح مع نهاية الربع الثاني بعد ارتفاع الأسعار في وقت سابق من هذا الشهر.