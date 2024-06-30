وارن بافيت يغير وصيته ويقرر نقل الثروة لأبنائه.. لن تذهب إلى مؤسسة "غيتس"

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غيّر وارن بافيت الطريقة التي سيتم بها إنفاق ثروته الكبيرة بعد وفاته.

وقال بافيت رئيس شركة بيركشاير هاثاواي، البالغ من العمر 93 عاماً، لصحيفة وول ستريت جورنال إنه أعاد صياغة وصيته مرة أخرى، وأنه لا يخطط لمواصلة التبرعات لمؤسسة بيل وميليندا غيتس بعد وفاته. وأضاف أنه سيضع ثروته في صندوق خيري جديد يشرف عليه أبناؤه الثلاثة.

وأضاف بافيت: "لن تذهب أموال إلى مؤسسة غيتس بعد وفاتي".

وقال بافيت إنه غير وصيته عدة مرات، وقام بوضع أحدث خطة بسبب ثقته في قيم أبنائه وكيف سيوزعون ثروته. كل من أبناء بافيت لديه منظمات خيرية خاصة به. "أشعر أنني بحالة جيدة جداً تجاه قيم أطفالي الثلاثة، ولدي ثقة بنسبة 100% في الطريقة التي سينفذون بها الأمور".

في السابق، قال بافيت إن وصيته تنص على أن أكثر من 99% من ممتلكاته تم تخصيصها للاستخدام الخيري لمؤسسة بيل وميليندا غيتس والجمعيات الخيرية الأربع المرتبطة بعائلته: مؤسسة سوزان طومسون بافيت، مؤسسة شيروود، وهوارد جي بافيت ومؤسسة نوفو.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، يبدو أن بافيت يخطط لمواصلة التبرعات لمؤسسة غيتس خلال حياته.

وقالت شركة بيركشاير هاثاواي يوم الجمعة إن بافيت يقوم بتحويل ما يقرب من 9000 سهم من الفئة أ إلى أكثر من 13 مليون سهم من الفئة ب. وسيذهب حوالي 9.3 مليون سهم إلى صندوق مؤسسة بيل وميليندا غيتس، بينما سيتم تقسيم الباقي على الجمعيات الخيرية الأربع لعائلة بافيت.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، مارك سوزمان: "لقد كان وارن بافيت سخياً للغاية مع مؤسسة غيتس من خلال أكثر من 18 عاماً من المساهمات والنصائح”. "نحن ممتنون للغاية لهديته الأخيرة ومساهماته التي يبلغ مجموعها حوالي 43 مليار دولار لعملنا". (أعلنت ميليندا في شهر مايو أنها ستترك المنظمة، وكان آخر يوم لها هو 7 يونيو، لكن المؤسسة لم تغير اسمها بعد).

وتبرع بافيت العام الماضي بنحو 870 مليون دولار للجمعيات الخيرية الأربع التي تديرها عائلته، ونحو 750 مليون دولار لها في عام 2022.

وقالت الشركة إنه بعد التبرعات المعلن عنها حديثاً، يمتلك بافيت 207،963 سهماً من أسهم بيركشاير هاثاواي من الفئة أ و2586 سهماً من الفئة ب. وتبلغ قيمة الأسهم حوالي 128 مليار دولار.