الطريق السريعة الأطلسية.. المغرب يربط برا أوروبا بالعمق الإفريقي

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وسط رياح قوية، تهب طيلة السنة في مدينة الداخلة، لا يتوقف مرور شاحنات كبيرة الحجم لنقل السلع، بلوحات ترقيم إسبانية وفرنسية، وأخرى مغربية.

فعلى شاشة كبيرة، في قاعة للعروض، في مقر إدارة إقليم الداخلة في أقصى جنوب غربي المغرب، تظهر لقطات جوية لطريق برية ثنائية، فتحها المغرب لأول مرة، أمام حركة مرور السيارات والشاحنات.

وتربط هذه الطريق بين مدينة تيزنت، بقرب مدينة أكادير، عاصمة وسط المغرب المطل على المحيط الأطلسي، وبين مدينة الداخلة، ثاني كبرى مدن أقصى جنوب غربي المغرب، على امتداد 1055 كيلومترا.

تشرف شركات مغربية على إنجاز أحد أكبر مشاريع الطرق في تاريخ المغرب.

ومن المرتقب، بحسب وزارة التجهيز والنقل في المغرب، أن تعزز الطريق البرية الجديدة؛ الربط بين إفريقيا وأوروبا، أي بين قارتين اثنتين، في تحول استراتيجي تاريخي، في سرعة نقل المسافرين والسلع.

فإلى غاية يونيو 2024، وفرت الطريق الإفريقية 2.5 مليون يوم عمل، وفق معطيات رسمية مغربية، كشفها مسؤولون مغاربة، في لقاء مع صحافيين في مدينة الداخلة.

ومن المرتقب أن تتضمن هذه الطريق عند وصولها إلى مدينة الداخلة، 16 قنطرة، في احترام للمعايير الدولية، واعتماد فحوصات في مختبرات معتمدة، قبل فتح القناطر أمام حركة المرور.

يراهن المغرب، على هذه الطرق الجديدة، لدعم الاستثمارات في 10 مدن، تمر عبرها الطرق الأطلسية الجديدة، خصوصا العيون والداخلة، وربط سريع بين 4 أقاليم جغرافية وإدارية مغربية؛ انطلاقا من إقليم سوس ماسة، وعاصمته مدينة أكادير، ومرورا عبر إقليم كلميم وادي نون، وعاصمته مدينة كلميم، ومن ثم إقليم العيون الساقية الحمراء، وعاصمته مدينة العيون، وانتهاء بإقليم الداخلة وادي الذهب، وعاصمته مدينة الداخلة.

ولتنفيذ هذا المشروع الطرقي الكبير، جرى في شهر فبراير/ شباط 2015، توقيع اتفاقية بين 3 وزارات مغربية، بمبلغ إجمالي يناهز 8.5 مليار درهم مغربي.

ومن المرتقب أن تخرج مدينة الداخلة الصغيرة من هدوئها، عندما تنتهي أشغال الطريق الأطلسية، جراء الارتفاع المرتقب لعدد شاحنات النقل الدولي، من الحجم الكبير، التي ستعبر المدينة من شمالها إلى جنوبها.