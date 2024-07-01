صداع جديد لليورو بعد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية

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يستعد المتداولون لأسبوع متقلب آخر بعد فوز حزب مارين لوبان اليميني المتطرف بالجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية.

كان فوز حزب التجمع الوطني هو الأساس قبل التصويت، لكن لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان حزب لوبان سيتمكن من تأمين الأغلبية المطلقة التي يمكن أن تمكن وتشجع أجندته المناهضة للهجرة والمشككة في الاتحاد الأوروبي. وستجرى الجولة الثانية من التصويت يوم الأحد المقبل.

ويعني هذا أن الأسواق من المرجح أن تشهد أسبوعاً مضطرباً آخر. وقد تضخمت علاوة المخاطرة على السندات الفرنسية مقابل نظيراتها الألمانية إلى أوسع نطاق منذ عام 2012، في حين تراجعت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في 5 أشهر. ومع ذلك، افتتح اليورو على ارتفاع طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، مما يشير على الأقل إلى بعض الراحة على المدى القريب، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال رئيس أبحاث ديون الأسواق المتقدمة في شركة "MFS Investment Management"، بيتر جوفز: "إننا نكافح من أجل رؤية انتعاش مادي ومستدام". "حالة عدم اليقين مرتفعة، والأساسيات الفرنسية لم تتغير، والنتيجة النهائية لا تزال مجهولة وغير معروفة في ظل العدد الكبير من الجولات الثلاثية التي تزيد الأمور تعقيداً".

ومن المتوقع أن يحصل حزب التجمع الوطني على ما بين 33% و34.2% من الأصوات، بحسب توقعات 5 شركات استطلاع يوم الأحد. وهذا يعادل ما بين 230-315 مقعداً؛ ويحتاج إلى 289 نائبا للحصول على الأغلبية المطلقة.

وقبل الجولة المقبلة، قال حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون إنه سيسحب المرشحين الذين احتلوا المركز الثالث لمساعدة أولئك الذين يحترمون "قيم الجمهورية" على التغلب على اليمين المتطرف. ويشكل التنسيق بين الأحزاب لتركيز الأصوات المناهضة للوبان بمثابة بطاقة جامحة بالنسبة للمستثمرين، الذين ركزوا على المخاطر التي يفرضها المتطرفون السياسيون على اليمين واليسار.

من جانبه، قال رئيس استراتيجية الاستثمار في "RBC Wealth Management"، فريدريك كاريير: "من المرجح أن تكون العلاقة مع أوروبا أكثر عدوانية في المستقبل حال فوز حزب لوبان. نتوقع أن تستمر التقلبات ولا أعتقد أنها ستنتهي عندما نحصل على نتائج الجولة الثانية الأسبوع المقبل".

بدوره، يتوقع يواكيم كليمنت، استراتيجي في شركة Liberum، حصول حزب الجبهة الوطنية على ما بين 230 و280 مقعداً، ولن يتمكن من تحقيق الأغلبية في الجمعية الوطنية. في حين أنه من المرجح أن يفتتح اليورو والأسهم الفرنسية على انخفاض يوم الاثنين بسبب تزايد عدم اليقين بشأن الوضع المالي الفرنسي في ظل حكومة شعبوية، فإننا نتوقع أن يتعزز كلاهما على مدار الأسبوع مع تشكيل تحالفات لتقليل مكاسب حزب الجبهة الوطنية.

وعلى العكس من ذلك، قال أندريا تويني، رئيس قسم تداول المبيعات في ساكسو بنك فرنسا: "لن تكون هذه النتائج بمثابة مفاجأة للأسواق وقد تم بالفعل تسعير الكثير من هذه النتائج. ولا يوجد سبب لتراجع الأسواق مع افتتاح الأسبوع". "ومع ذلك، لا أرى سبب ارتفاع الأسواق. لذلك لا أتوقع صدمة كبيرة غداً ولكن الأمر المؤكد هو أنه في ظل حالة عدم اليقين التي ستستمر طوال الأسبوع، لا يوجد سبب لرؤية ارتفاع أيضاً".