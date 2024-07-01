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خاص "أسطول" للعربية: اتفاقيات مصر مع الاتحاد الأوروبي رسالة طمأنة للمستثمرين

لطفي: الحكومة نفذت مجموعة إجراءات لتمهد الطريق أمام جذب الاستثمارات

دبي - العربية.نت
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قال العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، محمد لطفي، إن صعود البورصة المصرية اليوم الاثنين جاء مدفوعا بسببين، أولهما هو ارتفاع سعر سهم البنك التجاري الدولي "CIB"فوق مستوي 78 جنيها، وهو ما يعطي المتعاملين نظرة متفائلة لأن السهم لم يصل هذه المستويات منذ نحو 3 أشهر ليكسر مرحلة الحركة العرضية إلى مستوى سعري جديد.

وأضاف في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن السبب الثاني مرتبط بقطاع البتروكيماويات وانتهاء أزمة اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي بعد إعلان الحكومة عن خطة لتوفير الغاز للمصانع وبدء استيراد شحنات ومن ثم ترتفع أسهم قطاع البتروكيماويات في البورصة المصرية.

وذكر أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها مصر مع الاتحاد الأوروبي بعشرات المليارات من الدولارات تبعث رسالة طمأنة المستثمرين الأجانب والمحليين أيضا.

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أوضح أن الدولة نفذت مجموعة من الإجراءات التي تمهد الطريق أمام جذب الاستثمارات الأجنبية كان منها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحرير سعر صرف الجنيه وبدأت العملة الأجنبية تتدفق من عدة مصادر.

وقال إن استئناف برنامج الطروحات الحكومية يعزز مكانة البورصة المصرية، مشيرا إلى ضرورة أن تدعم الحكومة تدفق الأموال إلى البورصة وخروجها أيضا من السوق.

وتابع "الظروف الحالية وتقارير المؤسسات الدولية تشير إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في أكتوبر المقبل، وفق المعلن من رئيس صندوق مصر السيادي".

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