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أصدرت الأهلي كابيتال تقريرين حول شركتي الخدمات الأرضية وسماسكو تعطي النظرة المستقبلية للشركتين وأسعار الأسهم المستهدفة.

بالنسبة لسهم "الخدمات الأرضية"، أعطت "الأهلي كابيتال" توقعات متفائلة لمستقبل عمل الشركة، مدفوعا بالحركة الإيجابية المتوقعة لحركة السفر العالمية، وخطط المملكة الطموحة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى التوسعة الكبيرة المتوقعة لأسطول شركات الطيران السعودية المتوقع وصوله إلى 700 طائرة في 2030.

وذكرت أن حركة السفر في السعودية وصلت في 2023 إلى 107% مما كانت عليه قبل كوفيد، وفي الربع الأول من 2024 إلى 116% مما كانت عليه قبل كوفيد.

وتوقعت "الأهلي كابيتال" أن يرتفع عدد الرحلات التابعة للخطوط الأرضية بـ16% سنويا إلى 397 ألف رحلة في 2024 بأكمله، وهذا سيرفع توقعات إيرادات "الخدمات الأرضية" بـ10.9% إلى 2.73 مليار ريال، والأرباح بنسبة 54% إلى 325 مليون ريال.

وذكرت أن الشركة ليس عليها ديون، ولديها نقد وما يعادله بقيمة 768 مليون ريال.

وتوقعت "الأهلي كابيتال" أن ترتفع توزيعات أرباح الشركة من 0.5 ريال للسهم في 2024 إلى 1.5 ريال للسهم في 2026 بأكمله

لكن السهم يتداول على مكرر ربحية لأرباح 2025 عند 25.6 مرة مما يمثل علاوة على متوسط القطاع عند 16.9 مرة، لذلك تخفض "الأهلي كابيتال" التوصية من "Overweight" إلى حيادية مع سعر مستهدف عند 50.3.

سماسكو

أما بالنسبة لـ"سماسكو"، تعتبر "الأهلي كابيتال" أن الشركة رائدة في مجال الموارد البشرية حيث لديها حصة سوقية 14% في قطاع الشركات 16% حصة سوقية في قطاع الافراد.

ويمثل قطاع الشركات 68% من إيرادات الشركة وقطاع الأفراد 31% من الإيرادات.

وفي ظل ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة وخلق قطاعات جديدة في الاقتصاد هذا يمثل فرصا كبيرة للشركة، لذلك متوقع ان تسجل معدل نمو سنوي مركب بـ 11.9% في السنوات الخمسة القادمة لتصل أرباحها في 2028 إلى 292 مليون ريال.

ويتداول السهم يتداول على مكرر أرباح للعام 2024 بأكمله عند 18 مرة وهذا متماشي مع متوسط القطاع، لذلك تبدأ "الأهلي كابيتال" التغطية بتوصية "OW" وبسعر مستهدف للسهم عند 9.68 ريال، مع الإشارة إلى أن السهم أدرج في البورصة في 26 مايو وسعر الطرح كان عند 7.5 ريال.

وقال رئيس أبحاث الأسهم الأهلي المالية إياد غلام، إن شركة الخدمات الأرضية من الشركات المميزة في الخدمات المقدمة بحصة سوقية تصل إلى 95%، حيث تقدم الخدمات لشركات الطيران في المطارات.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركة تعمل في نحو 27 مطارا في جميع أنحاء المملكة.

وحول "سماسكو"، قال غلام، إن الشركة تعمل في قطاع مستحدث له توقعات نمو عالية جدا.