الحكومة المصرية توقع عقد تطوير 23 مليون متر جديدة بالساحل الشمالي

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يعقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحافياً للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص في الساحل الشمالي.

ونقلت مراسلة "العربية Business" في القاهرة، فهيمة زايد، عن مصدر مطلع، أن الشراكة ستوقع بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتطوير مساحة 23 مليون متر مربع بالساحل الشمالي.

وأضافت أن مجموعة طلعت مصطفى بدأت الإعلان عن تفاصيل المشروع وأطلقت حملة إعلانية له مع أحد النجوم العالميين.

وأشارت إلى أن المشروع يمثل خطوة في إطار تطوير منطقة الساحل الشمالي بالكامل بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي في فبراير الماضي بقيمة 35 مليار دولار وحجم استثمارات 150 مليار دولار، ويشمل تطوير الساحل الشمالي بالكامل ويضم منطقة حرة ومطار.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء اتجاه الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأطلقت المجموعة الحملة الإعلانية لمشروع "ساوث ميد"- أحدث مشروعاتها في الساحل الشمالي ببطولة النجم العالمي سيلفستر ستالون، وذلك قبل بدء الحجز بالمشروع المتوقع اليوم الثلاثاء 2 يوليو.

ويمتد مشروع "ساوث ميد" على مساحة أكثر من 23 مليون متر مربع، وتستهدف المجموعة أن يصبح "ساوث ميد" مشروع ذكي متكامل مستدام وصديق البيئة، ويضم أكبر مارينا خاص في البحر المتوسط، وملعب غولف ضخم، ويضم فيلات و"شاليهات"، وفنادق.