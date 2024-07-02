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ارتفاع قوي لعوائد السندات الأميركية بعد محضر الفيدرالي
الفيدرالي الأميركي
اقتصاد أميركا

تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب بيانات سوق العمل وتصريحات "باول"

انخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة

دبي - العربية.نت
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انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء وسط ترقب المستثمرين بيانات سوق العمل وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

انخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 4.457% في حوالي الساعة 4:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليتداول عند 4.762%.

تتحرك العوائد والأسعار في اتجاهين متعاكسين ونقطة أساس واحدة تعادل 0.01%.

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من المقرر أن تنشر وزارة العمل استبيان فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) لشهر مايو في حوالي الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت الشرقي اليوم الثلاثاء. ويراقب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تقرير JOLTS عن كثب بحثاً عن علامات على ركود سوق العمل بينما يبحثون عن اتجاه السياسة النقدية، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وفي مكان آخر، من المقرر أن يلقي جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تصريحاته في منتدى البنك المركزي الأوروبي حول الخدمات المصرفية المركزية في سينترا، البرتغال.

سيتم إصدار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير للسياسة يوم الأربعاء، مع صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية يوم الجمعة.

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