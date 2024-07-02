تقريرها سبب خسائر بـ 153 مليار دولار لمجموعة "أداني".. فكم ربحت "هيندونبورغ"؟

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قاد انتقاد شركة "هيندنبورغ للأبحاث" لعام 2023 ضد مجموعة "أداني غروب" إلى محو ما يصل إلى 153 مليار دولار من القيمة السوقية.

ولكن اتضح أن مكاسب البائع على المكشوف الأميركي من هذه الملحمة كانت تزيد قليلاً عن 4 ملايين دولار.

هذا الرقم، الذي لم تؤكده بلومبرغ نيوز بشكل مستقل، كشفت عنه هيندنبورغ في بيان على موقعها على الإنترنت يوم الاثنين. وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة التي يقع مقرها في نيويورك، والتي أسسها ناثان أندرسون، قائمة بمكاسبها من تقرير العام الماضي الذي زعم بالاحتيال والتلاعب بالسوق في إمبراطورية الأعمال الهندية لغواتام أداني - أحد أغنى رجال الأعمال في آسيا.

التناقض بين مكاسب هيندنبورغ والتأثير الأوسع يسلط الضوء على كيف يمكن أن يكون للأبحاث المناسبة تأثيرات بعيدة المدى، حتى لو لم يكن من السهل دائماً الاستفادة من التداعيات. تأرجحت أسهم وسندات شركات مجموعة أداني بشكل كبير في أعقاب تقرير هيندنبورغ مباشرة، لكنها تعافت منذ ذلك الحين. اعتباراً من يوم الاثنين، بلغت القيمة السوقية للمجموعة 205 مليار دولار - أي أقل بنحو 30 مليار دولار من مستواها قبل تقرير هيندنبورغ.

وحقق التقرير اللاذع إيرادات إجمالية بلغت حوالي 4.1 مليون دولار أميركي من خلال المكاسب المتعلقة بالبيع على المكشوف على الأسهم المرتبطة بمجموعة "أداني".

وانتقدت هيندنبورغ هيئة تنظيم الأسواق في الهند لفشلها في معالجة مزاعم الاحتيال في تقريرها العام الماضي.

وأضافت أن مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي، أو سيبي، "يبدو أكثر اهتماما بملاحقة أولئك الذين يكشفون مثل هذه الممارسات" في حين أن تحقيقاته في إمبراطورية الملياردير أداني وصلت إلى طريق مسدود.

ونشرت هيندنبورغ على موقعها على الإنترنت الإشعار الكامل للعرض الذي قالت إنها تلقته من سيبي في يونيو، والذي ينص على أن تقرير هيندنبورغ عن مجموعة أداني يحتوي على بعض التحريفات والبيانات غير الدقيقة التي تهدف إلى تضليل القراء.

وتجاهلت أسهم Adani Group الرسالة الأخيرة من هيندنبورغ. تم تداول أسهم جميع الشركات العشر المرتبطة بـ أداني على ارتفاع يوم الثلاثاء، بقيادة وحدات الطاقة والغاز التي ارتفعت أكثر من 4% لكل منها.