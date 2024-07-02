دولة أوروبية تخالف العالم وتزيد أسبوع العمل إلى 6 أيام

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تفكر الشركات في مختلف دول العالم في فكرة تطبيق أسابيع عمل أقصر، ولكن في اليونان قيل للموظفين إنهم من الآن فصاعدا يمكنهم إضافة يوم عمل سادس في خطوة غير تقليدية تهدف إلى زيادة الإنتاجية.

وبعد التفوق على الأوروبيين الآخرين من حيث النمو الاقتصادي، خالفت الدولة التي كانت في قلب أسوأ أزمة مالية في القارة هذا الاتجاه مرة أخرى، حيث أدخلت أسبوع عمل مدته 48 ساعة (6 أيام في 8 ساعات عمل يومياً). ويدخل هذا الإجراء، الذي وصفته النقابات بـ"الهمجي"، حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين، وفقاً لما ذكرته "الغارديان"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لنقابة موظفي الخدمة المدنية في أديدين أكيس سوتيروبولوس: "هذا غير منطقي على الإطلاق". "عندما قررت كل دولة متحضرة أخرى تقريباً أن يكون الأسبوع مكوناً من 4 أيام، قررت اليونان أن تسلك الاتجاه الآخر".

وتقول حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المؤيدة لقطاع الأعمال، إن المبادرة أصبحت ضرورية بسبب المخاطر المزدوجة المتمثلة في تقلص عدد السكان ونقص العمال المهرة. وقبل الإعلان عن التشريع - وهو جزء من مجموعة أوسع من قوانين العمل التي تم إقرارها العام الماضي - وصف ميتسوتاكيس التحول الديموغرافي المتوقع بأنه "قنبلة موقوتة". وفي نزوح غير مسبوق، تشير التقديرات إلى أن حوالي 500 ألف يوناني معظمهم من الشباب المتعلمين قد هاجروا منذ اندلاع أزمة الديون التي استمرت قرابة عقد من الزمن في أواخر عام 2009.

وقال المسؤولون إن خطة الأيام الستة لن تنطبق إلا على الشركات الخاصة التي تقدم خدمات على مدار الساعة. وبموجب أسبوع العمل الممتد، سيكون لدى الموظفين في صناعات ومنشآت صناعية مختارة خيار العمل لمدة ساعتين إضافيتين في اليوم أو نوبة عمل إضافية مدتها 8 ساعات، مع إضافة رسوم إضافية بنسبة 40% إلى الأجر اليومي.

تدعي حكومة يمين الوسط أن كلا الخيارين سيعالجان مشكلة عدم حصول الموظفين على أجور العمل الإضافي بينما يعالجون أيضاً المشكلة المنتشرة المتمثلة في العمل غير المعلن.

وقال ميتسوتاكيس قبل أن يصادق البرلمان اليوناني على القانون: "إن نواة هذا التشريع صديقة للعمال، وهي موجهة بعمق نحو النمو". "وهذا يجعل اليونان تتماشى مع بقية أوروبا".

لكن رد الفعل العنيف كان شرسا. وفي بلد لا يوجد فيه أي تقاليد للتفتيش في مكان العمل، يؤكد المنتقدون أن الإصلاح يمثل في نهاية المطاف ناقوس الموت لأسبوع العمل المكون من خمسة أيام، لأسباب ليس أقلها أنه يمكّن أصحاب العمل من تحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى يوم عمل سادس.

وبالنسبة للمعارضين، الذين خرجوا بالفعل إلى الشوارع احتجاجا، فإن الإصلاح يؤدي إلى تآكل الحماية القانونية ويؤدي إلى تراجع حقوق العمال الراسخة باسم المرونة.

وقال سوتيروبولوس: "في الواقع، تم إقرار هذا من قبل حكومة ملتزمة أيديولوجياً بتحقيق أرباح أكبر لرأس المال". "إن الإنتاجية الأفضل تأتي مع ظروف عمل أفضل، ونوعية حياة أفضل للموظفين، وهذا، كما نعلم الآن، يعني ساعات عمل أقل وليس أكثر".

وأضاف أن هذا الإجراء أصبح ممكنا جزئيا لأن النقابات العمالية شهدت أيضا تضاؤل قوتها نتيجة لفرض أثينا المثقلة بالديون إجراءات تقشفية مقابل أموال الإنقاذ خلال الأزمة المالية التي شهدتها البلاد. لقد جادلت النقابات منذ فترة طويلة بأن العمل الإضافي يمكّن أصحاب العمل من التراجع عن توظيف المزيد من الموظفين.

وأظهرت البرامج التي تم تجربتها لمدة أربعة أيام في الأسبوع مراراً وتكراراً مستويات متزايدة من الإنتاجية، حيث عزا الباحثون النتيجة إلى مستويات التركيز المحسنة. أصدرت بلجيكا في عام 2022 تشريعاً يمنح الموظفين الحق القانوني في توزيع أسبوع عملهم على أربعة أيام بدلاً من خمسة، وتم تنفيذ مخططات تجريبية في دول من بينها المملكة المتحدة وألمانيا واليابان وجنوب إفريقيا وكندا.

يعمل اليونانيون بالفعل أطول ساعات العمل في أوروبا، حيث يعملون في المتوسط 41 ساعة أسبوعياً وفقاً لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، يوروستات، على الرغم من أن الدراسات الاستقصائية أثبتت أيضاً أنهم يحصلون على أجور أقل بكثير. وكثيرا ما شجبت المعارضة اليسارية "الرواتب البلغارية في بلد بأسعار بريطانية"، زاعمة أن هذه الظاهرة لم تؤدي إلا إلى تفاقم هجرة الأدمغة.