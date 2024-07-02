شركة ناشئة تطور بطارية سيارة كهربائية يمكن شحنها في أقل من 5 دقائق

3 دقائق للقراءة

وجدت شركة بريطانية ناشئة الحل لواحدة من الإحباطات الناجمة عن قيادة السيارة الكهربائية، وهي الانتظار حتى يتم شحن البطارية.

قامت شركة Nybolt، ومقرها في كامبريدج، بتطوير بطارية ليثيوم أيون جديدة بقدرة 35 كيلووات في الساعة تم شحنها من 10% إلى 80% في ما يزيد قليلاً عن أربع دقائق ونصف في أول عرض حي لها الأسبوع الماضي.

وهذا أسرع بكثير من 20 دقيقة أو نحو ذلك، حيث تستغرق بعض السيارات الكهربائية حالياً استخدام شاحن سريع، مثل شاحن تسلا. كما أنها أقرب بكثير إلى الدقيقتين اللازمتين لملء سيارة متوسطة تعمل بالبنزين.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة نيوبولت، ساي شيفاريدي، في بيان يوم الجمعة: "لقد كشفت أبحاثنا المكثفة هنا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن تقنية بطاريات جديدة جاهزة وقابلة للتطوير في الوقت الحالي". "نحن نعمل على تمكين كهربة المنتجات والخدمات الجديدة التي تعتبر حالياً غير قابلة للحياة أو مستحيلة"، وفقاً لما نقلته "CNN"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقالت الشركة إن تقنية نيوبولت تعتمد على عقد من الأبحاث التي قادتها عالمة البطاريات بجامعة كامبريدج كلير جراي وشيفاريدي خريجة كامبريدج. إن مفتاح قدرة بطارياتها على الشحن بسرعة فائقة دون التأثير الكبير على طول عمرها هو التصميم الذي يعني أنها تولد حرارة أقل. كما أنها تجعلها أكثر أماناً لأن ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يتسبب في اشتعال بطارية الليثيوم أيون وانفجارها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد المستخدمة في صناعة أنودات البطاريات تسمح بنقل الإلكترونات بشكل أسرع.

وتجري نيوبولت حاليا محادثات لبيع بطارياتها لثماني شركات تصنيع سيارات كهربائية. عند 35 كيلووات في الساعة، تكون البطارية أصغر بكثير من 85 كيلووات في الساعة في السيارة الكهربائية الأميركية الأكثر نموذجية (EV). ومع ذلك، يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في حزم البطاريات الأكبر حجماً في المستقبل.

تعد فترات الشحن الطويلة نسبياً من العوائق الرئيسية للمركبات الكهربائية الموجودة حالياً في السوق. إنها تبطئ الرحلات البرية وتشكل إزعاجاً للمالكين الذين لا يستطيعون شحن سياراتهم في المنزل.

في أميركا الشمالية، 3 من كل 4 شواحن سريعة هي شواحن تسلا الفائقة، وقد التزمت كل شركة تصنيع سيارات كبيرة في الولايات المتحدة تقريباً بجعل المركبات الكهربائية متوافقة مع تقنية الشحن الخاصة بشركة تسلا، والمعروفة باسم معيار الشحن في أميركا الشمالية. وقالت الشركة الناشئة لشبكة CNN إن بطارية Nyobolt متوافقة مع الشاحن الفائق.

وقالت نيوبولت في بيانها يوم الجمعة، إن الاختبار المستقل لبطاريات نيوبولت من قبل ما أسمته الشركة المصنعة العالمية الرائدة وجد أنها تستطيع تحقيق أكثر من 4000 دورة شحن سريع، أي ما يعادل 600 ألف ميل (965600 كيلومتر)، مع الاحتفاظ بأكثر من 80% من السعة. وأشار إلى أن "هذا أعلى بكثير من ضمانات بطاريات السيارات الكهربائية الأكبر حجماً الموجودة على الطريق اليوم".

وقال المتخصص في التنقل الإلكتروني في شركة P3 Group الاستشارية والمهندس السابق، ويليام كيفارت، إن بطاريات السيارات الكهربائية من النوع الذي طورته نيوبولت يمكن "نظرياً" شحنها بالسرعة التي وعدت بها الشركة، لكن التحدي كان يتمثل في تصنيع مثل هذه البطاريات بأحجام تجارية.

أحد العناصر الكيميائية المهمة في بطاريات نيوبولت هو النيوبيوم، ولكن كما أشار كيفارت، تم استخراج ما يقدر بنحو 83 ألف طن فقط (94500 طن) في جميع أنحاء العالم في العام الماضي. ويقارن ذلك بالجرافيت، الذي يشيع استخدامه كمادة أنودية في بطاريات الليثيوم أيون: تم إنتاج ما يقدر بنحو 1.6 مليون طن (1.8 مليون طن) في عام 2023.