أسهم سوفت بنك ترتفع إلى مستوى قياسي وسط رهانات حامية على الذكاء الاصطناعي

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ارتفع سهم "سوفت بنك غروب" بنسبة 1.5% إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق يوم الأربعاء، وهو تصويت بالثقة في طموحات ماسايوشي سون لزيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

ويحظى المستثمر الياباني في مجال التكنولوجيا باهتمام المستثمرين، حيث تتحرك ذراع الاتصالات الخاصة به بقوة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، والارتباط مع شركة "مايكروسوفت"، والشركة الناشئة "Perplexity AI" وبناء مراكز بيانات مليئة بمسرعات إنفيديا. وتحاول وحدة الرقائق التابعة لها، Arm Holdings Plc، أيضاً وضع بنيتها التحتية كوسيلة للحفاظ على الطاقة في الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويعد هذا الارتفاع بمثابة تبرئة لمؤسس سوفت بنك، سون، الذي شوهت سمعته بسبب الرهانات الكبيرة على الشركات الناشئة التي كلفت الشركة مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة. عززت علاقات "سوفت بنك" الوثيقة مع "إنفيديا"، و"OpenAI" مكانة الشركة وسط سباق عالمي لبناء البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم سوفت بنك جزئياً لأن انتعاش مؤشر Nikkei 225 القياسي من المتوقع أن يساعد أرباح شركة الاستثمار، وفقاً لتومواكي كاواساكي، أحد كبار المحللين في Iwaicosmo Securities. وقال: "إنها تحصل على دفعة أخرى حيث يرى المزيد من المستثمرين أنها أسهم مرتبطة بأشباه الموصلات"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

نظراً لكونها مفضلة لدى المستثمرين الأفراد، تظل أسهم سوفت بنك متقلبة. خلال فترة ازدهار وكساد الدوت كوم، خسرت الشركة 99% من قيمتها السوقية، مما أدى إلى محو 70 مليار دولار من ثروة سون. استعادت أسهمها قوتها خلال عقدين من الجهود الرامية إلى نشر شبكات النطاق العريض في اليابان، وبيع أول هواتف آيفون من شركة أبل في البلاد واستثمارات في بعض أكبر الشركات الناشئة في العالم.

لكن أسهمها انخفضت مرة أخرى في عام 2021 في أعقاب حملة القمع التي شنتها بكين على شركات التكنولوجيا وموجة من الأخطاء بما في ذلك الاستثمارات في الشركات الناشئة مثل WeWork و"Katera"، و"OneWeb"، و"Zume Pizza".

كما أدى ارتفاع الأسهم إلى رفع نبرة خطاب سون، حيث أدلى الملياردير بتصريحات أكثر إقبالاً حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. ومؤخراً، أخبر المساهمين أنه يستعد للقفز فوق الأسوار، في خطوة من شأنها أن تجعل رهاناته السابقة تبدو وكأنها "إحماء".