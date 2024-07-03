ميناء الداخلة الأطلسي.. منصة مغربية من أجل إفريقيا

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قال ممثل شركات بناء ميناء الداخلة الأطلسي في المغرب، زهير يوسف، إن نسبة تقدم الأشغال في بناء ميناء الداخلة الأطلسي، تتراوح بين 20% إلى 25%، مضيفا أن هذا المشروع من أكبر المشاريع الجاري تنفيذها، في كل المغرب.

ويتجاوز الغلاف المالي لتنفيذ المشروع سقف 12 مليارا و60 مليون درهم مغربي، بحسب المسؤول المغربي، موضحا في تصريحات مع "العربيةBusiness" أن من معالم هذا الميناء؛ تبرز قنطرة بحرية طولها 1300 مترا، وهي أيضا من أكبر القناطر في المغرب.

وكشف أحد كبار كوادر بناء ميناء الداخلة الأطلسي، أن طول الحواجز البحرية سيبلغ 7 كيلومترات بحرية، وبعمق في المحيط الأطلسي يبلغ 17 مترا تحت الماء.

وبخصوص التحديات التي يواجهها فريق العمل في بناء الميناء؛ جرى وفق المسؤول المغربي، البحث عن حلول باستخدام حجارة محلية في ورش البناء بالرغم من صغر حجمها، في استفادة من المؤهلات المحلية.

كما أن الفريق الميداني يقوم بإنشاء مكعبات إسمنتية، جاري استخدامها لأول مرة في المنشئات العملاقة، وفق المسؤول المغربي.

فجغرافيا، يتواجد ميناء الداخلة الأطلسي، على بعد 40 كيلومترا، من شمال مدينة الداخلة.

ومن المرتقب أن يضم الميناء الأطلسي، أرصفة متعددة الاختصاصات؛ على طول 600 مترا، وبعمق 16 مترا؛ مع محطة نفطية؛ إضافة إلى رصيف مخصص للخدمات، على طول 100 مترا.

ولن يغيب قطاع الصيد البحري عن الميناء الأطلسي المغربي، عبر إحداث أرصفة؛ طولها 1650 مترا، بعمق 12 مترا.

وفكر القائمون، على ما يراهن المغرب ليكون أحد أكبر موانئ إفريقيا، في أرصفة لإصلاح السفن.

وسيتم إنشاء الأحواض البحرية للاستغلال التجاري والصيد البحري وإصلاح السفن، بما مجموعه 7 كيلومترات، من منشآت الحماية، باستخدام الأحجار والمكعبات الخرسانية/ كبيبود؛ في أول استخدام لها في المغرب، لأنها اقتصادية في كلفتها المالية، ويجري صناعتها في ورش بناء الميناء، بحسب ما عاينه ميدانيا مراسل العربية في المغرب.

تقود نسرين إيوزي مديرة ورش تشييد ميناء الداخلة الأطلسي، صحافيين في جولة ميدانية، عبر كل الأوراش المفتوحة لتشييد الميناء، في يوم رياحه قوية جدا.

ومن المرتقب أن يبدأ تشغيل ميناء الداخلة الأطلسي، ما بين سنتي 2027 و2028، في رهان مغربي آخر لخدمة التجارة في إفريقيا.

ولن يكون الميناء منشأة تقليدية، ولكنه سيتضمن منطقة لدعم الأنشطة الاقتصادية؛ في إقليم الداخلة، بعلاقة مع القارة الإفريقية.