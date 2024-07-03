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"أرامكو" السعودية تحتفظ بصدارة أغلى 20 علامة تجارية في آسيا

شهدت القائمة تغيرات كبيرة وصعدت "تاتا" الهندية إلى المركز الرابع

دبي - العربية.نت
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لم تظهر الأزمات الثلاث الكبرى الأخيرة ــ وباء كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، والصراعات في الشرق الأوسط ــ التي هزت الاقتصاد العالمي أي تأثير خاص على الشركات التي تحكم المنطقة الآسيوية، سواء عن طريق الجغرافيا أو الانتماء القطاعي، واحتفظت أرامكو بالصدارة لعام 2024، بحسب تقرير شركة الوساطة "Alpho"، والذي اطلعت عليه "العربية Business".

وسجلت القيمة السوقية لعملاق النفط السعودي 1,921 مليار دولار لتحافظ تقريباً على نفس المستوى الذي كانت عليه بحلول نهاية عام 2021 عندما أطلقت شركة Alpho مخططها لأفضل 20 علامة تجارية آسيوية كجزء من دراستها للعلامات التجارية الآسيوية.

تتوقع شركة النفط السعودية العملاقة، دفع أرباح بقيمة 31 مليار دولار للحكومة السعودية ومساهميها على الرغم من إعلانها عن انخفاض أرباح الربع الأول يوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وكميات المبيعات.

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ومن الواضح أن الشركات الصينية لا تزال تتمتع بأكبر حضور في قائمة أفضل 20 شركة آسيوية، بحسب قائمة شركة الوساطة "Alpho". وكانت الشركة الصينية الأكثر قيمة، تينسنت القابضة، هي الثالثة من حيث القيمة السوقية في المنطقة.

وفيما احتفظت أرامكو السعودية بمكانتها الرائدة، ذهب مقعد الوصافة لشركة TSMC التايوانية المصنعة للرقائق وأشباه الموصلات.

حدث التغيير الكبير في الموقع الرابع. ووفقا للدراسة التي أجرتها ألفو، فقد اقتنصته مجموعة تاتا الهندية القابضة متعددة القطاعات، والتي يتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج السيارات، متقدمة من المركز الثامن. ودفعت شركة تاتا عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي سامسونغ إلى المركز الخامس.

المركز السادس ينتمي إلى شركة أخرى للسيارات، تويوتا اليابانية. كما تحسنت أيضاً مقارنة بشهر ديسمبر 2021، ولو بدرجة واحدة فقط.

أما بقية المراكز العشرين الأولى فقد احتلتها في الغالب شركات صينية أخرى، معظمها من مجال الخدمات المصرفية أو المالية أو خدمات المعلومات والاتصالات. كما تم تمثيل إندونيسيا وسنغافورة في قائمة أفضل 20 علامة تجارية آسيوية، وذلك بفضل الخدمات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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