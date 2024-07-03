"غلاكسو سميث كلاين" ستدفع 1.4 مليار يورو إلى "كيورفاك" مقابل لقاحات الإنفلونزا

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وافقت شركة غلاكسو سميث كلاين "GSK Plc" على دفع ما يصل إلى 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) مقابل الحقوق الكاملة لدواء إنفلونزا mRNA ولقاحات كوفيد-19 التي كانت تطورها مع "CureVac NV" حيث تعيد شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية التركيز على لقاحات السرطان.

وسيقوم الشركاء بإعادة هيكلة تعاونهم، حيث تقوم شركة غلاكسو سميث كلاين بتأمين الحق في تطوير وتصنيع وبيع اللقاحات، بما في ذلك التركيبات المحتملة. وقالت الشركتان يوم الأربعاء إن شركة CureVac ستحصل على دفعة أولية بقيمة 400 مليون يورو وما يصل إلى 1.05 مليار يورو على شكل مدفوعات هامة، بالإضافة إلى الإتاوات المتدرجة.

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تسعى فيه شركة GSK إلى تعزيز محفظة اللقاحات الخاصة بها بعد الإطلاق الناجح لجرعة RSV Arexvy. إلى جانب التطعيمات المرشحة ضد الإنفلونزا الموسمية وكوفيد-19 التي هي في مرحلة التجارب المتوسطة، ستقوم شركة غلاكسو سميث كلاين أيضاً بتأمين حقوق الحصول على جرعة في تجارب المرحلة المبكرة لإنفلونزا الطيور.

ولم تتغير أسهم غلاكسو سميث كلاين إلا بشكل طفيف في التعاملات المبكرة في لندن. وارتفع السهم نحو 4% منذ بداية العام. وقفز سهم CureVac بما يصل إلى 25% في ألمانيا، حيث تم تداوله بسعر 3.87 يورو اعتباراً من الساعة 9:11 صباحاً بالتوقيت المحلي.

ستمنح الاتفاقية شركة CureVac بعض القوة المالية التي تشتد الحاجة إليها بعد أن واجهت تجارب سريرية وتحديات براءات الاختراع باستخدام تقنية mRNA الخاصة بها. وأعلنت الشركة أيضاً أنها ستسرح 30% من موظفيها كجزء من عملية إعادة هيكلة أوسع وستتحمل رسوم إعادة هيكلة لمرة واحدة تبلغ حوالي 15 مليون يورو.

وقالت CureVac إنها ستعيد تركيز عملها على "مشاريع mRNA عالية القيمة" في علاج الأورام والأمراض الأخرى حيث توجد احتياجات طبية كبيرة غير ملباة. وتهدف إلى الإبلاغ عن بيانات من تجربتها المبكرة للقاح السرطان في الورم الأرومي الدبقي في النصف الثاني من العام.

وتعاونت الشركتان في تطوير لقاحات mRNA منذ تفشي الوباء. ومع ذلك، أدى فشل CureVac في تطوير لقاح mRNA بكفاءة مماثلة للآخرين في السوق في عام 2021 إلى انخفاض سعر سهم الشركة وفشلها في استعادة الخسائر.