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خاص "Moneta Markets" للعربية: نتوقع خفضين للفائدة الأميركية قبل نهاية 2024

خبير: "المركزي" الأوروبي قد يتجه لخفض الفائدة مرة ثانية خلال اجتماع سبتمبر المقبل

دبي - العربية.نت
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توقع كبير استراتيجيي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، أن البيانات الاقتصادية تدعم اتجاه الفيدرالي الأميركي لخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل.

وقال رياض، في مقابلة مع "العربية Business"، إن 65% من بنوك الاستثمار تميل إلى إمكانية إجراء خفضين للفائدة خلال العام الجاري في سبتمبر وديسمبر.

وأضاف أن حركة أداء اليورو أما الدولار ستستمر في شكل عرضي خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية اتجاه البنك المركزي الأوروبي لخفض الفائدة مرة ثانية خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

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أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، وقرر مرة أخرى عدم خفضها مع استمراره في معركته مع التضخم.

وتوقع البنك المركزي الأميركي خفضا واحدا في 2024.

وقال "الفيدرالي" إن الاقتصاد الأميركي يواصل النمو بوتيرة قوية وسوق الوظائف لا تزال قوية أيضا ومعدل البطالة ما زال بطيئا.

وتابع :"التضخم انحسر على مدى العام المنصرم لكنه لا يزال مرتفعا.. حدث مزيد من التقدم المتواضع صوب هدف التضخم البالغ 2%".

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