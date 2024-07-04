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البورصة المصرية

خبير للعربية: تشكيل الحكومة دعم صعود مؤشرات البورصة المصرية

أكد أهمية عودة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم السوق

دبي - العربية.نت
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فيما تواصل مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قوية، مع تدفق قيم سيولة عالية، أكد المدير التنفيذي لشركة "الصك" لتداول الأوراق المالية، محمود العطا، أن السوق المصرية تسير الآن بتوازن، بحيث أن المؤشرات ترتفع بصورة جماعية، ولم يعد سهم واحد أو سهمان يتحكمان في المؤشر الرئيسي، كما في السابق.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة "الصك" في مقابلة "العربية Business" أن الصعود المتواصل في الفترة الحالية، جاء بدعم كبير من الآمال التي تعلقها السوق على تشكيل الحكومة الجديدة، وعودة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

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