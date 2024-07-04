خبير للعربية: تشكيل الحكومة دعم صعود مؤشرات البورصة المصرية

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فيما تواصل مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قوية، مع تدفق قيم سيولة عالية، أكد المدير التنفيذي لشركة "الصك" لتداول الأوراق المالية، محمود العطا، أن السوق المصرية تسير الآن بتوازن، بحيث أن المؤشرات ترتفع بصورة جماعية، ولم يعد سهم واحد أو سهمان يتحكمان في المؤشر الرئيسي، كما في السابق.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة "الصك" في مقابلة "العربية Business" أن الصعود المتواصل في الفترة الحالية، جاء بدعم كبير من الآمال التي تعلقها السوق على تشكيل الحكومة الجديدة، وعودة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

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