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قال مدير مخاطر للأسواق المالية في "ABN AMRO Clearing" سام حيدر، إنه يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تصحيح أخطائه، وبدء خفض الفائدة بداية من شهر يوليو.

وأضاف حيدر في مقابلة مع "العربية Business"، أن السيناريو الأفضل هو قيام "الفيدرالي" بخفض الفائدة بشكل تدريجي وليس بوتيرة سريعة.

وتوقع أن يكون هناك خفضان إلى 3 تخفيضات للفائدة الأميركية خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن قوة اليورو والجنيه الإسترليني ليست مستدامة بسبب الانتخابات، وما يدعم قوتهما المستدامة هو ضعف الدولار.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الماضي الذي انعقد يومي 11 و12 يونيو/حزيران أن مسؤولي المجلس أقروا في الاجتماع بأن الاقتصاد الأميركي يتباطأ على ما يبدو، وأن "ضغوط الأسعار تتضاءل"، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة.

وأشار المحضر، الذي صدر اليوم الأربعاء، على وجه الخصوص إلى بيانات ضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين في مايو/أيار باعتبارها واحدة من "عدد من التطورات في سوقي المنتجات والعمل" التي دعمت وجهة النظر القائلة إن التضخم يتراجع.

ومع ذلك، "لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية لحين ظهور معلومات إضافية تمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو" هدف الـ 2%.