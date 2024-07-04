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خاص ما هي معايير الاستثمار في شركات توزيع الوقود الخليجية؟

شركة "المها" العمانية لديها أفضل نسبة توزيعات نقدية بين شركات الوقود الخليجية

دبي - العربية.نت
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قال مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات عيد الشهري، إن المقارنة بين شركات توزيع الوقود الخليجية تظهر ارتفاع أحجام الشركات السعودية والإماراتية والقطرية "شركات مليارية"، بالمقارنة بنظيرتها في عمان والكويتية.

وأضاف الشهري، في مقابلة مع "العربية Business"، أن "أدنوك للتوزيع" تعد الأكبر من حيث القيمة السوقية بنحو 11.5 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة شركة "قطر للوقود" نحو 4.06 مليار دولار، و"الدريس" نحو 3.05 مليار دولار.

وأوضح أن مكرر الربحية لشركات الوقود الخليجية، فتمتلك شركة "أولى" أدنى مكرر ربحية بـ 10.4، فيما تمتلك شركة "الدريس" أعلى مكرر ربحية بـ 39.8.

وأشار إلى شركة "المها" العمانية لديها أفضل نسبة توزيعات نقدية بين شركات الوقود الخليجية بـ 8.82%، و"أدنوك للتوزيع" و"قطر للوقود" بنحو 6%، فيما تمتلك "الدريس" أدنى معدل بـ 0.65%.

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