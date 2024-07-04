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أرامكو

مصادر لـ"العربية Business": لا صحة لسعي "أرامكو" للاستحواذ على "سانتوس" الأسترالية

قفز سهم "سانتوس" إلى 8.18 دولار أسترالي

دبي - العربية.نت
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قالت مصادر لـ "العربية Business"، إنه لا صحة لسعي "أرامكو" السعودية للاستحواذ على "سانتوس" الأسترالية للغاز المسال.

ونقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" عن أشخاص مطلعين أن كلا من "أرامكو" السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تدرس بشكل منفصل تقديم عرض لشراء شركة "سانتوس" الأسترالية للغاز ليقفز سهمها 6.5% اليوم الخميس.

وقال التقرير نقلا عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأن المعلومات خاصة، إن "أرامكو" السعودية و"أدنوك" تجريان تقييمات أولية لشركة سانتوس كهدف محتمل للاستحواذ.

ونقل التقرير عن المصادر قولها إن "سانتوس" قد تجذب اهتمام مشترين محتملين آخرين.

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وقال متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز "سانتوس لا تعلق على تكهنات وسائل الإعلام".

ولم ترد "أرامكو" السعودية بعد على طلبات "رويترز" للتعليق، في حين أحجمت "أدنوك" عن التعليق.

وقفز سهم سانتوس بما يصل إلى 8.18 دولار أسترالي، وارتفع في أحدث التعاملات 5% عند 8.09 دولار أسترالي.

قيمة "سانتوس" السوقية 16.63 مليار دولار

بلغت القيمة السوقية للشركة التي يقع مقرها في أديليد 16.63 مليار دولار حتى أمس الأربعاء. وارتفع سهمها بما يزيد قليلا عن 1% حتى الآن هذا العام.

وتمتلك الشركة أصولا تمتد عبر أستراليا إلى ألاسكا وبابوا غينيا الجديدة. وكانت محط أنظار المستثمرين على مدى السنوات القليلة الماضية بفضل أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وأكبر مشاريع الشركة هو مشروع باروسا للغاز في المياه قبالة شمال غرب أستراليا.

أصول "سانتوس" المحلية

وواجه المشروع تأخيرات وزيادات في التكاليف في أعقاب معارك قضائية مع مجموعة من السكان الأصليين حول المسار المخطط لخط أنابيب الغاز من الحقل.

وأجرت شركة وودسايد إنرجي الأسترالية هذا العام محادثات أولية مع "سانتوس" لتأسيس شركة طاقة عملاقة بقيمة 52 مليار دولار. لكن المحادثات انهارت، وقالت سانتوس إنها ستواصل مراجعة الخيارات لزيادة قيمة الشركة.

وقال كافانيك "سانتوس تروج لنفسها منذ فترة، لذا قد يكون هناك عدد لا بأس به من اللاعبين الذين يجرون تقييمات أولية"، مضيفا أن أصول سانتوس المحلية قد تكون عقبة أمام أي عملية استحواذ.

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